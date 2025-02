Fin des bonnes affaires ? L’Europe veut taxer vos achats à petits prix sur Temu, Shein et AliExpress

Avec 4,6 milliards d’articles à bas prix importés en 2024, l’Europe dit stop et dévoile son plan d’attaque contre les plateformes chinoises.

Les chiffres donnent le vertige : 4,6 milliards d’articles à moins de 22 euros ont déferlé sur le continent européen en 2024, soit un doublement par rapport à 2023. Plus frappant encore, 91 % de ces produits proviennent directement de Chine.

Comment expliquer ce raz de marée ? La réponse se trouve dans une faille du système actuel : ces produits, déclarés à très faible valeur, bénéficient d’une exonération totale de taxes.

Mais voilà, ce petit manège commence sérieusement à agacer Bruxelles. Et pour cause ! Pendant que nos boutiques européennes jonglent avec les taxes et les réglementations, ces petits colis chinois se faufilent tranquillement sans payer leur dû.

Le plan de l’Europe pour reprendre la main

L’Union européenne a donc décidé de sortir l’artillerie lourde. Premier tour de vis : une mystérieuse « taxe de traitement non discriminatoire« . Derrière ce nom un peu barbant se cache une idée simple : faire payer leur juste part à tous ces mini-colis qui submergent nos douanes.

Mais ce n’est pas tout. L’Europe prépare son coup de maître : en finir avec cette fameuse exonération de taxe pour les colis à moins de 150 euros. À la clé ? Une jolie cagnotte d’un milliard d’euros par an.

Alors, à quoi ressembleront vos futures sessions shopping ? Il va falloir vous y faire : vos trouvailles à 2 euros sur Temu pourraient bientôt coûter un peu (beaucoup ?) plus cher. Les plateformes chinoises vont devoir choisir : augmenter leurs prix ou rogner sur leurs marges.

Et comme si ça ne suffisait pas, l’Europe compte bien mettre son nez dans la qualité des produits. Fini les mauvaises surprises à la livraison ? Pas si vite, mais les articles contrefaits ou un peu douteux vont avoir du mal à passer l’inspection.

