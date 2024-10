Temu accusé par l’UE de vendre des produits illégaux : comme si c’était un secret bien gardé

Vous pensiez avoir déniché la bonne affaire sur Temu ? La Commission européenne pourrait bien vous faire changer d’avis avec sa dernière enquête sur la plateforme chinoise.

Entre prix cassés et pratiques douteuses, le géant chinois Temu fait désormais face à une enquête approfondie de la Commission européenne.

La Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure formelle contre la plateforme chinoise, suspectée de violer plusieurs règles du droit européen. Et ce n’est pas une mince affaire.

Des produits illégaux qui jouent à cache-cache

Premier point noir : la gestion des vendeurs frauduleux. Selon Bruxelles, Temu ne fait pas le nécessaire pour empêcher la vente de produits illégaux sur sa plateforme.

Plus troublant encore, certains vendeurs malveillants, pourtant bannis, réapparaissent comme par magie sur la plateforme. Une sorte de jeu du chat et de la souris qui pose question sur l’efficacité des contrôles mis en place.

Les autorités européennes demandent des comptes, et Temu va devoir s’expliquer sur ses méthodes de contrôle.

L’addiction au shopping

Mais ce n’est pas tout. L’UE s’inquiète également du caractère potentiellement addictif de la plateforme. En cause : des systèmes de récompenses et de gamification qui poussent à la consommation compulsive.

Ces mécanismes ne sont pas sans rappeler ceux utilisés par les réseaux sociaux : notifications push, offres limitées dans le temps, systèmes de points… Des techniques marketing bien rodées qui peuvent créer une véritable dépendance.

Le succès fulgurant de Temu en France est une réalité. La Poste a récemment annoncé que Temu et Shein représentent à elles seules 22 % des colis gérés.

La réponse de Temu ne s’est pas fait attendre. L’entreprise affirme « prendre ses obligations au sérieux » et « investir continuellement dans le renforcement de son système de réglementation« .

Temu est considéré par l’UE comme une « très grande plateforme en ligne » au titre de la législation sur les services numériques entrée en vigueur au printemps dernier. « Elle compte plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’UE« , précise l’exécutif européen.

Cette procédure s’inscrit dans un contexte plus large de tensions économiques entre l’Europe et la Chine. Alors que de nouveaux droits de douane viennent d’être imposés sur les voitures électriques chinoises, cette enquête sur Temu pourrait bien être le début d’une nouvelle ère de régulation plus stricte du commerce en ligne.

L’affaire est à suivre de près, car elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu du commerce en ligne en Europe. En attendant, les consommateurs sont invités à la prudence dans leurs achats sur la plateforme.

