La percée de Temu en France est indéniable malgré les critiques

De nouvelles statistiques révèlent que la plateforme d'e-commerce Temu plaît de plus en plus en France malgré les récentes controverses.

Malgré de nombreuses critiques sur sa politique de collecte de données personnelles massive, Temu semble avoir largement convaincu le public européen depuis son lancement sur place. Selon de nouvelles informations, le site s’impose ainsi comme l’un des incontournables parmi les marketplaces les plus utilisées en France. Et pour cause : son taux de pénétration du marché atteint pas moins de 11,9 %. De quoi concurrencer sérieusement Shein et consorts.

Selon les mêmes données, le nouveau site expédiant depuis la Chine voit par ailleurs ses utilisateurs dépenser près de 112,5 euros en moyenne, chaque année, ce qui s’avère considérable face aux alternatives d’Amazon ou d’AliExpress. Pour l’expliquer, il faut certainement se pencher sur les nombreuses offres promotionnelles de la marketplace. Les visiteurs y font directement face dès les premières minutes d’utilisation.

Temu convainc chez toutes les tranches d’âge

Parmi les autres statistiques récemment mises en avant par Temu, on découvre aussi que la plateforme concentre de nombreux baby-boomers parmi ses utilisateurs français. La génération X n’étant pas en reste, y compris chez Shein, d’ailleurs. À titre de comparaison, aujourd’hui, la moyenne d’âge des clients Amazon Prime semble bien plus élevée, malgré des tarifs de l’Américain en baisse pour les étudiants.

Temu mise aussi sur les habitués, expliquant que ses clients commandent plus de trois fois par an en moyenne. De nombreuses relances par courrier électronique ou via les notifications intempestives de la plateforme figurent alors parmi les principaux facteurs de ce succès, non négligeable dans l’Hexagone.

Gare à votre vie privée

Malgré tout, comme vous l’aurez compris, Temu continue encore aujourd’hui sa collecte de données personnelles – s’attirant les foudres des régulateurs européens. La plateforme n’a certes pas encore été bannie de l’App Store, mais les étiquettes de confidentialité qui y sont associées sont édifiantes. On y apprend, par exemple, que la marketplace de PDD Holdings peut accéder, tour à tour, à votre géolocalisation ou à votre historique de recherche. La fiche mentionne aussi la limite d’âge de 12 ans, mais les contrôles se font rares avec ce type de plateformes.

Et vous, continuez-vous d’utiliser Temu malgré les critiques ? Si c’est le cas, pensez bien à demander le blocage du suivi inter-applications, lorsqu’iOS vous le propose. Sur les smartphones équipés d’Android, il est aussi possible de décider quelles données personnelles sont collectées par l’app, depuis les paramètres.

