Malgré les affaires, vous continuez de faire largement confiance à Temu

Alors que Temu fait face à une nouvelle affaire, nous avons voulu savoir si vous continuiez d'utiliser cette plateforme chinoise d'e-commerce. Les résultats de notre sondage viennent de sortir, et le plébiscite est large.

Alors que les achats en ligne battent leur plein dans cette période de soldes estivales, une affaire importante secoue le monde de l’e-commerce. En effet, selon le procureur général de l’Arkansas, aux États-Unis, « Temu prétend être une plateforme d’achat en ligne, mais il s’agit d’un malware dangereux ».

Une accusation grave portée contre Temu, plateforme d’e-commerce relativement jeune et déjà au cœur de plusieurs polémiques. L’entreprise s’est ainsi déjà retrouvée devant la justice européenne après que des associations de consommateurs l’ont pointée du doigt pour manque de transparence auprès des utilisateurs.

Aux États-Unis, les accusations portent plutôt sur le non-respect des données privées. Temu accéderait en effet, de manière dissimulée, « à pratiquement toutes les données du téléphone portable d’un utilisateur ».

La firme s’est fendue d’un communiqué où elle se défend de toutes ces accusations, niant leur véracité et clamant son attachement aux lois. Toutefois, on peut aisément imaginer que l’image de Temu s’en trouve forcément écornée. Or, il est également de notoriété publique que cette plateforme d’e-commerce a connu une rapide popularité qui n’est pas sans rappeler la montée en puissance de Wish, quelques années avant.

Une polémique qui remet peu en cause vos achats

Nous avons donc voulu prendre la température, en vous demandant si vous continuiez d’acheter des produits sur Temu. Les réponses ont été assez limpides.

Avec 8 344 votes, vous avez été nombreux à vous exprimer sur votre utilisation de Temu, avec une écrasante majorité de fans : 43 % des votants déclarent apprécier cette plateforme. 29 % d’entre vous ne sont pas concernés, n’ayant jamais utilisé ce site d’e-commerce.

En revanche, ces affaires semblent tout de même avoir un impact sur vous, puisque 29 % d’entre vous ont modifié leurs habitudes : 13 % essayent de favoriser d’autres sites, tandis que 16 % ont complètement arrêté d’utiliser Temu.

