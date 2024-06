Amazon : pourquoi le dropshipping devrait avoir de beaux jours devant lui

Géant du e-commerce, Amazon ne compte pas se faire dépasser par les Shein, Temu et autres AliExpress. Pour rester compétitive, l’entreprise envisage donc de nouer des alliances directement avec des vendeurs de produits en Chine.

Jeff Bezos se lance dans le low cost. D’après des informations obtenues par CNBC et The Information, Amazon est actuellement en pourparler avec de grands fabricants chinois pour intégrer leurs produits dans son catalogue. L’idée étant d’aller titiller les concurrents comme Temu, AliExpress et Shein en offrant, intégré à l’écosystème Amazon, des produits peu chers et expédiés directement depuis l’autre bout du monde.

Pour Amazon, qui se fait grignoter des parts de marché par ces nouveaux entrants sur le marché étasunien et européen, cela serait l’occasion de carrément lancer une verticale dédié aux produits « à bas prix » allant des produits de beauté aux coques de téléphones en passant par les vêtements et les gadgets électroniques. Le tout expédie en « 9 à 11 jours » d’après la présentation qu’Amazon aurait faite à ses partenaires.

Une arrivée à l’automne

Jusque là, les fabricants chinois qui voulaient vendre leurs produits sur Amazon se reposaient sur l’infrastructure de livraison de l’entreprise et les envoyaient dans les centres de distribution de la firme. La nouvelle verticale imaginée par la firme de Bezos se débarrasserait de cet intermédiaire pour envoyer les produits directement depuis la Chine. Le site et le nom d’Amazon ne serviraient en quelque sorte que de vitrines pour les catalogues des constructeurs chinois.

Si Amazon n’a pas confirmé directement ces informations, se contentant de dire que l’entreprise « explore continuellement de nouvelles manières de collaborer avec nos partenaires pour satisfaire notre clientèle », il semblerait que plusieurs sources se soient livrées en expliquant que les premiers produits de cette gamme devraient arriver sur Amazon « cet automne ».

Des risques pour la clientèle ?

Au-delà du changement stratégique que représente cette décision d’Amazon, l’arrivée en masse de produits low cost chinois sur Amazon pourrait largement encourager la pratique, polémique, du dropshipping. Plus besoin d’aller fouiller sur Temu, Shein ou ces autres sites, les produits seraient directement référencés sur Amazon, prêt à être envoyé en trois clics. Une occasion en or pour les vendeurs tiers qui voudraient utiliser la plateforme comme intermédiaire de vente.

Si en France la pratique de dropshipping n’est pas explicitement illégale, elle traîne une réputation peu reluisante. Prix élevés, publicité mensongère, manque de transparence… les critiques sur ce modèle ne manquent pas. Officiellement, Amazon n’interdit d’ailleurs pas non plus le dropshipping « tant que votre entreprise respecte les politiques de vente d’Amazon. »