Wear OS ajoute un raccourci vers l’écran de gestion des notifications

Wear OS, le système d'exploitation de Google dédié aux montres, propose désormais un raccourci pour gérer plus simplement les notifications qui s'affichent sur votre montre connectée.

Si vous avez une montre tournant sous Wear OS, vous savez sûrement qu’il suffit de faire glisser l’écran principal pour afficher vos notifications. Celles-ci sont personnalisables, vous permettant ainsi de ne pas afficher celles qui ne vous intéressent pas sur votre montre.

Malheureusement, il était jusqu’à présent relativement complexe de les paramétrer, puisqu’il fallait impérativement utiliser l’application Wear OS sur votre smartphone pour les gérer. Bonne nouvelle : la gestion va enfin être plus simple.

Un simple raccourci

Le panneau de notification de Wear OS a en effet été mis à jour. Le fonctionnement des notifications s’en trouve ainsi facilité, puisqu’un raccourci permet désormais d’ouvrir l’écran de contrôle plus rapidement.

Ce dernier s’est doté d’un bouton permettant de gérer les notifications. Malheureusement, ce bouton n’est en fait qu’un raccourci qui ouvre l’écran dédié sur votre mobile et non sur votre montre. Il est certes plus simple d’accéder à la gestion de vos notifications, surtout si vous voulez vous débarrasser de celles qui sont superflues, mais il aurait été appréciable de pouvoir le faire directement depuis sa montre, surtout si vous l’utilisez indépendamment de votre smartphone.