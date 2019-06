Le système d’exploitation des Chromebook se met à jour régulièrement et cette fois-ci on a le droit à la version 75 de ChromeOS. Au programme : le support plus poussé de services de stockage cloud tiers ou encore un Google Assistant adapté aux enfants.

Le 15 juin 2011 sortaient les premiers ordinateurs sous ChromeOS : les Chromebook. 8 ans plus tard, Google continue d’essayer de prendre un peu plus de place face à Microsoft et les PC sous Windows et Apple et ses Mac sous MacOS.

Au fil des mises à jour, il a gagné des fonctionnalités tout en gardant son but initial : un ordinateur dédié au cloud. Avec cette version 75 de ChromeOS, la firme de Mountain View apporte enfin un support élargi du stockage cloud.

La fin de l’hégémonie de Google Drive ?

Pour stocker des fichiers sur ChromeOS, soit on les enregistrait dans la mémoire interne souvent très faible de l’ordinateur soit il fallait les mettre dans le cloud. Pour avoir un support optimal, il fallait favoriser Google Drive. Il était le seul compatible avec l’explorateur de fichiers du système d’exploitation.

Mais avec cette version 75, les applications de stockage dans le nuage tiers peuvent être montées dans l’explorateur de fichiers. Ainsi, vous pouvez utiliser votre compte OneDrive ou Box comme vous pouvez accéder au Google Drive.

De plus, Google veut aussi faciliter l’utilisation de ses ordinateurs pour les plus jeunes. Cette nouvelle version de ChromeOS intègre un mode enfant pour le Google Assistant dans les comptes utilisateurs qui leur sont dédiés. Google ne précise pas ce qu’il apporte de plus, ou de moins que la version classique.

Voici quelques autres nouveautés notables :

Fonctionnalité permettant aux parents de laisser leurs enfants plus longtemps sur le Chromebook

Les applications Linux peuvent à présent accéder aux appareils Android connectés en USB

Ajout de la prise en charge du code PIN avec les imprimantes natives pour les périphériques gérés

Cette version 75 est en train d’être déployée donc vous ne devriez plus trop tarder à la découvrir si vous possédez un ordinateur de ce type.