Google préparerait un véritable écosystème entre Chrome OS et Android

À l'instar d'Apple, Google s'apprête à créer une meilleure intégration entre Chrome OS et Android pour un usage sans friction entre PC et smartphone.

Alors que l’on délaisse de plus en plus nos PC pour nos smartphones, il n’est pas rare de faire le lien entre les deux en commençant une tâche sur l’un pour la finir sur l’autre. En tout cas, lorsque cela est possible techniquement. À en croire de nouvelles informations découvertes dans le code source de Chromium, Google chercherait justement à améliorer la compatibilité entre ses deux principaux systèmes d’exploitation, Chrome OS et Android, afin de permettre un partage sans friction.

Bonjour Phone Hub

Selon les découvertes de 9to5Google, Chrome OS devrait donc s’équiper d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Phone Hub » servant à « fournir une interface utilisation permettant d’afficher les informations de leur téléphone et d’effectuer des actions sur le téléphone depuis Chrome OS », via Bluetooth apparemment. Trois paramètres ont également été découverts :

Phone Hub Notifications

Phone Hub Notifications Badge

Phone Hub Task Continuation

Les deux premières sont assez évidentes et évoquent la possibilité de recevoir les notifications de son smartphone sur son PC, et éventuellement d’interagir avec, tandis que la dernière laisse penser que Google va permettre de facilement transférer une tâche d’un appareil à l’autre.

Ce dernier point manque de détails, mais la possibilité de lancer des applications Android depuis Chrome OS laisse rêver à un support complet de l’écosystème, permettant ainsi de retrouver la totalité du contenu de son téléphone sur son Chromebook.

Une question d’écosystème

L’une des plus grandes forces d’Apple est d’avoir réussi à créer un écosystème fort et cohérent où chaque appareil possède une place propre et peut interagir facilement avec les autres. Sur Android, de par la multiplicité des marques, c’est plus difficile à mettre en place. Si l’application Votre Téléphone sur Windows 10 s’améliore régulièrement et permet désormais de réaliser quelques manipulations, on ne retrouve pas encore tout à fait la fluidité d’exécution d’Apple. D’autres constructeurs ont d’ailleurs tenté d’aller en ce sens, notamment Huawei avec Huawei Share sur ses MateBook.

En contrôlant Chrome OS — mais aussi Chrome, qui pourrait un jour émuler ce genre de fonctionnalité sur n’importe quel appareil — et Android, Google a un coup à jouer pour réussir à créer à son tour un écosystème cohérent et efficace.

Pour le moment néanmoins, il ne s’agit que de bribes de codes qui ne permettent pas encore de dessiner tous les contours de cette fonctionnalité et il peut donc se passer encore de nombreux mois avant qu’elle soit intégrée dans une version commerciale. Affaire à suivre.