Spotify responsable d’une chute de batterie et une surchauffe de l’iPhone

Un problème avec Spotify cause des surchauffes et des drains de batterie sur iOS 14 et iOS 15. Un correctif est en cours.

Les plaintes s’accumulent sur les forums de Spotify. Plusieurs utilisateurs se plaignent d’un drain anormal de batterie lors de l’utilisation du service de streaming sur iOS, accompagné d’une surchauffe de l’appareil.

« Mon téléphone consomme toujours entre 30 et 40 % de batterie par heure en utilisant Spotify », affirme un utilisateur qui indique avoir supprimé l’application de son iPhone 11, effrayé par la surchauffe anormale du téléphone. « J’ai ce problème aussi », surenchérit un autre disposant d’un iPhone 12 mini. Les témoignages de la sorte s’accumulent depuis quelques jours et semblent tous pointer un comportement anormal de la dernière mise à jour de Spotify sur iOS 14 (14.7 ou 14.8) et iOS 15. Il semblerait que le drain de batterie s’effectue même en arrière-plan.

Spotify a rapidement réagi et indique non seulement avoir pris connaissance du problème, mais aussi travailler activement à un correctif. Néanmoins, aucune date de déploiement n’est communiquée pour le moment.

La valse des mises à jour

Si votre application n’est pas à jour sur votre iPhone, nous vous conseillons donc de ne pas réaliser la toute dernière mise à jour vers la version 8.6.62 datant du 16 septembre. À l’inverse, si vous souffrez de ce problème, surveillez bien les mises à jour à venir et téléchargez la prochaine dès qu’elle sera disponible.

Spotify conseille également de désinstaller et réinstaller proprement l’application et de désactiver l’actualisation de l’app en arrière-plan. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone, dans l’onglet Général, puis dans la section Actualiser en arrière-plan. Ici, désactiver Spotify. C’est un pansement sur une jambe de bois, mais cela pourra éventuellement vous permettre de profiter de votre musique en attendant le déploiement du patch qui corrigera ce problème.