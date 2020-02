Google met à jour Gmail pour iOS avec la prise en charge de Fichiers

Que l'attente fut longue pour les utilisateurs d'iOS ! Google met enfin à jour Gmail en intégrant la prise en charge de Fichiers, l'application native de gestion de fichiers sur les produits mobiles d'Apple.

Mieux vaut tard que jamais ! Les utilisateurs de Gmail sur iOS souffraient d’un manque relativement important dans une utilisation quotidienne. Jusqu’à maintenant, il était impossible d’accéder aux documents stockés dans l’application Fichiers. On pouvait bien sûr joindre des documents à un email, mais avec quelques limitations.

Deux méthodes permettaient de s’en sortir plus ou moins, même si elles relevaient davantage de la débrouille plutôt que de véritables solutions. La première consistait à utiliser le menu d’ajout de l’application qui donnait accès aux fichiers ajoutés récemment dans l’espace de stockage du terminal. Impossible d’accéder aux documents plus anciens donc.

La seconde méthode reposait sur les services de stockage en ligne (le fameux cloud) : on pouvait aisément transmettre un document par e-mail en passant par iCloud, Google Drive, OneDrive ou même un NAS de manière intuitive. Là encore, cela supposait que l’on ait sauvegardé préalablement tous nos documents sur l’un de ces services. En termes d’ergonomie, on a connu plus efficace.

Le déploiement a commencé

Depuis le 12 février 2020, toute cette gymnastique n’est plus nécessaire. Désormais, lorsque vous toucherez l’icône « Joindre un fichier », Gmail proposera d’accéder à Fichiers, l’application native d’iOS. Bien évidemment, les deux autres méthodes mentionnées plus haut fonctionnent toujours.

Vous avez foncé sur votre iPhone ou iPad pour vérifier que cette fonction était disponible et ce n’est pas le cas ? Ne vous inquiétez pas, Google précise que le déploiement de la mise à jour est progressif. Le géant américain annonce un délai de 15 jours pour que tous les utilisateurs puissent en profiter. Encore un petit peu de patience donc.

Précisons enfin que Google ne précise pas s’il s’agit d’une mise à jour de l’application ou si tout se passe du côté des serveurs. La dernière mise à jour de Gmail sur l’App Store remonte au 29 janvier 2020 et permettait de corriger des bugs et améliorer des performances.