iOS 14 : Apple dévoile de nouveaux émojis (ninja, cœur, transgenre…)

Pour fêter la journée mondiale des émojis, Apple a dévoilé sa propre version des nouveaux émojis qui débarqueront à la fin de l'année dans iOS 14.

Le cycle annuel est désormais bien rodé. Dès le début de l’année, le consortium Unicode dévoile les nouveaux émojis de l’année, puis les différents éditeurs de plateformes comme Apple, Google, Microsoft, Facebook ou Twitter dévoilent petit à petit leurs propres versions basées sur ce standard, mais en harmonie avec leurs codes de design. Dans le cas plus spécifique d’Apple, les nouveaux émojis arriveront avec iOS 14 prévu pour la fin de l’année, mais pour la journée mondiale de l’émoji, la firme a décidé de dévoiler quelques-uns de ses designs.

Organes, « geste italien » et sigle transgenre

Apple ne dévoile aujourd’hui que quelques émojis, d’autres seront intégrés par la suite avant le déploiement à la fin de l’année. On retrouve notamment quelques nouveaux animaux comme le dodo ou le castor, mais aussi des nouveaux plats avec le tamale ou le thé aux perles.

Mais ce que l’on retiendra le plus c’est sans doute l’émoji Ninja et l’émoji de la main aux doigts pincés, surnommés « geste italien » qui seront très utilisés. On peut aussi mentionner le boomerang, la piñata ou encore la matriochka. Derniers exemples dans la liste, l’arrivée d’un cœur anatomiquement plus réaliste, et des poumons, mais aussi le sigle transgenre qui fait son apparition. Ce dernier fait suite à une ouverture des émojis à plus d’inclusivité ces dernières années, avec l’arrivée des couples homosexuels, des émojis avec un genre neutre, ou encore de plusieurs émojis en rapport avec le handicap.

Lancement probable après iOS 14

Comme les années précédentes, Apple ne devrait pas déployer ses nouveaux émojis avec iOS 14.0, mais plutôt attendre une sous-version plus tard dans l’année comme iOS 14.1. C’est ce que la marque avait fait ces trois dernières années en déployant de nouveaux émojis avec iOS 11.1, 12.1 et 13.2.