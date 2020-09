Google Photos : vous pouvez maintenant modifier vos vidéos en profondeur sur iOS

L'éditeur de vidéos de Google Photos sur iOS prend un coup de jeune, avec l'apparition de nouvelles fonctions. La nouvelle version de l'application permet ainsi de recadrer ou réorienter vos clips vidéo en quelques clics, mais aussi d'ajouter des filtres ou encore de corriger contraste et luminosité... le tout très facilement.

Les utilisateurs de la version iOS de Google Photos vont avoir un petit temps d’avance sur leurs camarades sous Android. Google a en effet récemment mis à jour son application sur iPhone et iPad pour ajouter, notamment, de nouvelles fonctionnalités à son éditeur vidéo. Une nouveauté intéressante puisqu’elle vient enrichir un volet un peu pauvret du service, en lui apportant des fonctions issues pour certaines de l’édition photo. L’idée est d’ailleurs peu ou prou la même : permettre à l’utilisateur de modifier rapidement et efficacement du contenu, avec une interface simple, inspirée de celle proposée par certains réseaux sociaux.

Vos vidéos embellies ou simplement modifiées en moins de temps qu’il en faut pour le dire !

Si vous avez mis à jour Google Photos sur votre appareil iOS, vous devriez donc trouver de nouvelles options pour modifier les vidéos. Pour y accéder, il suffit de lancer le clip que vous souhaitez modifier, pour trouver, sous la barre de défilement, trois icônes. Celle du centre vous permet d’accéder aux fonctionnalités d’édition. Les nouveautés apportées par Google apparaissent alors au moyen de nouveaux onglets.

En plus de fonctions qui existaient déjà, comme l’export d’images issues du clip, il est maintenant possible d’ajouter des filtres. Parmi ces filtres, un mode « Auto » qui permet par exemple d’adopter automatiquement les meilleurs réglages de couleurs en fonction du contenu filmé. Un autre onglet permet pour sa part de modifier luminosité et couleur, avec plus d’options en cliquant sur les flèches présentes à droite. La correction de l’exposition, du contraste, du niveau d’ombre, ou encore la modification de la saturation sont alors proposés.

Le dernier onglet sur la droite est lui aussi très utile puisqu’il vous permettra de retailler ou réorienter votre clip. En deux clics, Google vous laisse enfin tout loisir de recadrer la vidéo en un format (carré, 4:3, 3:2…) plus facile à exporter sur les réseaux sociaux, par exemple. Ces nouveautés arrivent alors que l’édition vidéo était jusqu’à présent limitée à une petite poignée de fonctions (stabilisation, rotation ou encore ajustement de longueur) sur Google Photos.

Comme le souligne The Verge, pour l’heure seuls les utilisateurs de la version iOS de Google Photos peuvent profiter de ces ajouts, mais la version Android de l’application devrait logiquement en être gratifiée sous peu.

Google Photos Télécharger gratuitement