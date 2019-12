Windows 10 serait proposé en abonnement à l’avenir avec Microsoft 365

La firme de Redmond préparerait un abonnement Microsoft 365 qui intégrerait, entre autres, une licence pour Windows 10.

Windows 10 va-t-il passer au modèle de l’abonnement ? Cette idée est presque devenue un marronnier depuis le succès d’Office 365, l’abonnement donnant accès à la suite Microsoft Office, mais aussi à du stockage sur OneDrive et des minutes d’appels sur Skype.

La rumeur renaît aujourd’hui par le site WindowsUnited qui affirme avoir interrogé une source de confiance : Windows 10 serait intégré au futur abonnement Microsoft 365.

Microsoft 365 : un nouvel abonnement grand public

L’abonnement Microsoft 365 fait l’objet de rumeurs depuis la fin de l’année 2018. La journaliste réputée Mary Jo Foley a encore récemment affirmé que cet abonnement était toujours prévu, et serait dévoilé en 2020.

Il s’agirait d’un abonnement grand public équivalent à ce que propose Microsoft aux entreprises. L’offre Microsoft 365 pour les entreprises réunit Windows 10 Enterprise, Office 365 et Enterprise Mobility + Security.

D’après Mary Jo Foley, l’abonnement grand public devrait donc être avant tout un renommage de l’offre Office 365 actuelles, avec éventuellement l’arrivée d’une version grand public de Microsoft Teams, le concurrent de Slack.

Une licence Windows 10 dans l’abonnement ?

D’après WindowsUnited, l’abonnement ira plus loin que ce simple changement de nom et intégrerait une licence pour Windows 10. Aujourd’hui, Windows 10 est disponible en mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8, mais les nouvelles machines utilisent une licence payante, achetée soit par le fabricant, soit par le client final pour les PC de bureau monté sur mesure.

Cette licence intégrée à l’abonnement permettrait de ne plus se soucier de ce problème : une simple connexion à son compte Microsoft suffirait à activer la machine avec sa licence Windows 10 par abonnement.

Pour ceux qui ont déjà une licence, elle serait bien sûr toujours valide et WindowsUnited indique que Microsoft préparerait des « bonus » pour Windows 10 réservés à ses abonnés, ce qui permettrait d’inciter à la souscription. Le site ne donne pas d’indication sur la nature de ces bonus.