Windows 10 : voici comment activer dès maintenant le nouveau menu démarrer

Déjà contenu dans le code d'une mise à jour optionnelle pour Windows 10 2004 (mise à jour de mai), le nouveau menu démarrer du système d'exploitation de Microsoft peut être activé avant l'heure à l'aide d'une petite astuce. Nous vous expliquons aujourd'hui comment vous y prendre.

Partie intégrante de Windows 10, le menu démarrer n’a finalement que peu évolué sur le plan esthétique depuis le lancement de l’OS de Microsoft il y a 5 ans. Et alors que l’interface du système d’exploitation se fait plus sobre, le patchwork de vignettes colorées passe mal auprès de certains utilisateurs. Pour permettre une expérience visuelle plus discrète, Microsoft a donc récemment revu le look de son menu pour lui permettre d’arborer des tuiles unies, liées aux couleurs adoptées par le thème.

L’idée est ici de proposer « un fond uniforme et partiellement transparent pour les tuiles », explique le groupe. Reste que ce nouveau menu démarrer peut en réalité être activé dès maintenant… mais en trichant un peu.

Le nouveau menu démarrer déjà intégré à une mise à jour optionnelle !

Si Microsoft compte déployer publiquement cette nouveauté avec la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, le nouveau menu démarrer a en réalité déjà été implémenté dans l’OS, tout du moins au travers d’une mise à jour optionnelle (KB4568831). Pour l’activer, la marche à suivre est plutôt simple, mais elle nécessite néanmoins une (petite) modification du registre. Sans plus tarder, voici la méthode détaillée par MSPowerUser.

Commencez par créer un point de restauration pour Windows 10 au cas où un problème surviendrait en cours de manipulation. La chose se fait depuis les paramètres de Windows, sous la rubrique « Mise à jour et sécurité », et depuis l’onglet « Sauvegarde ». Une manipulation du registre n’est jamais anodine et il vaut mieux être prévoyant.

Le menu démarrer avant / après l’opération // Source : MSPowerUser

Une fois cette étape passée, on peut entrer dans le vif du sujet. Depuis cette même rubrique « Mise à jour et sécurité », rendez-vous dans l’onglet « Windows Update » et lancez une recherche de mises à jour pour trouver l’Update optionnelle KB4568831 (disponible uniquement aux appareils ayant reçu la mise à jour de mai, Windows 10 2004). Après avoir téléchargé et installé cette dernière, ouvrez le Bloc-notes (tapez Bloc-notes dans la recherche de Windows 10 pour le trouver facilement).

Lorsque vous aurez ouvert le Bloc-notes, copiez et collez cette commande :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

Il ne vous reste alors plus qu’à enregistrer le document obtenu sous le nom « 20H2.reg », pour qu’il soit sauvegardé sous la forme d’un exécutable. Lancez-le et confirmez les changements apportés dans le registre. Rappelons que cette commande n’est pas officielle et qu’un risque demeure… d’où la sauvegarde préalable que nous vous recommandions plus haut.

Quoi qu’il en soit, une fois votre appareil redémarré, vous devriez voir apparaître le nouveau menu démarrer. La commande Alt+Tab, en bêta, notamment pour les onglets de Microsoft Edge, devrait également être activée, au même titre que la nouvelle icône pour les dossiers.