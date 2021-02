Microsoft : l’ancienne version d’Edge passera définitivement à la trappe le 13 avril

Microsoft déploiera le 13 avril prochain une mise à jour de Windows 10 qui provoquera la suppression de l’ancienne version d’Edge, et son remplacement par Edge Chromium s’il n’est pas déjà installé sur votre PC.

Disponible officiellement depuis un peu plus d’un an, la nouvelle version d’Edge avait surclassé le navigateur initial de Microsoft à tous les niveaux en se basant sur Chromium (le navigateur web libre qui sert aussi de base à Google Chrome). On apprend désormais qu’Edge premier du nom va être désinstallé d’office sur les ordinateurs équipés de Windows 10.

À compter du 13 avril prochain, Microsoft déploiera en effet une nouvelle mise à jour cumulative qui aura pour effet de supprimer automatiquement la version Legacy d’Edge… tout en installant en simultanée la nouvelle mouture du navigateur dans le cas où elle ne serait pas déjà en place sur les PC concernés.

Microsoft Edge « Legacy » vit ses derniers mois

C’est au travers d’une note de blog partagée vendredi dernier que Microsoft précise les modalités de ce remplacement, qui interviendra après la fin de support d’Edge Legacy (prévue le 9 mars). Cette version initiale d’Edge avait été lancée en parallèle de Windows 10 en 2015. Basée sur le moteur EdgeHTML de Microsoft, elle avait néanmoins commencé à laisser sa place à la version actuelle d’Edge, qui exploite cette fois Chromium pour une souplesse accrue et une meilleure expérience utilisateur.

Lancée en janvier 2020, cette nouvelle version avait commencé à prendre une place prépondérante en juin 2020 au travers d’un déploiement à grande échelle via Windows Update. Comme le rappelle Engadget, Microsoft indiquait deux mois plus tard qu’il ne proposerait plus de mises à jour de sécurité pour Edge Legacy à compter de mars 2021.

Si vous aviez déjà installé Edge Chromium, la mise à jour cumulative d’avril aura simplement pour effet de supprimer de votre ordinateur un navigateur que vous n’utilisez probablement plus depuis des mois. Microsoft ayant fortement encouragé l’installation du nouveau Edge, l’essentiel des utilisateurs ne devrait donc pas être perturbé par cette désinstallation automatique.