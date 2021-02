Google Chrome et Edge : un générateur de QR Code est désormais intégré, et c’est très pratique

Google Chrome, et bientôt Microsoft Edge, intègre une fonction très pratique : un générateur de QR Code en quelques clics pour partager le lien vers une page web.

Les navigateurs web continuent de s’enrichir de fonctions bien pratiques de version en version. Souvent inspirées par des extensions populaires, ces nouveautés simplifient généralement le travail ou l’utilisation de ces navigateurs qui sont désormais au centre de l’utilisation d’un PC ou d’un smartphone.

La sortie de la version 88 de Google Chrome en est une très bonne illustration. La mise à jour introduit un générateur de QR Code bien pratique.

Comment créer un QR Code avec Google Chrome

Si vous avez une machine sous Chrome OS, macOS ou Windows, la dernière version en date de Google Chrome permet désormais de générer un QR Code facilement. Ce dernier pourra ensuite être scanné par un smartphone par exemple, pour accéder à la page web qui a été partagée. C’est très pratique.

Pour l’utiliser rien de plus simple, il suffit de cliquer sur la barre d’adresse pour faire apparaitre l’icône du QR Code, ou de faire un clic droit sur la page et choisir « créer un Code QR pour cette page ».

Une fois que c’est fait, Chrome affiche le code QR qu’il suffit de scanner, ou vous propose de télécharger l’image qui pourra ensuite être partagée sur un autre service comme Discord.

Bientôt sur Microsoft Edge

Microsoft Edge utilise depuis plus d’un an la même base Chromium que Google Chrome et de nombreuses fonctions sont donc partagées entre les deux navigateurs. Le générateur de code QR en fera partie puisque la récente version canary Edge 90 intègre elle aussi cette nouveauté. Il faudra encore se montrer un peu patient pour la voir arriver en version stable du côté de Edge.

Le fonctionnement est exactement le même sur Edge, mais le code QR généré n’utilise plus le fameux « dino » de Google Chrome.