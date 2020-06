Windows 10 : le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium devient le navigateur par défaut

Annoncé de longue date, Microsoft va remplacer son navigateur Edge par la version conçue autour de Chromium. Et le déploiement a commencé via la dernière mise à jour Windows Update pour Windows 10. Mais attention : vous ne pourrez plus revenir à l'ancienne version !

Si Microsoft a commencé à déployer sa mise à jour de mai de Windows 10, celle-ci s’accompagne d’un autre déploiement : celui du nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium. Jusqu’à présent, l’entreprise avait laissé la possibilité d’installer manuellement le nouveau Edge pour les utilisateurs qui le souhaitaient. Mais elle n’a jamais caché qu’elle en ferait à terme sa version par défaut. Cela commence déjà !

Microsoft a publié les articles de support pour informer utilisateurs et administrateurs que l’ancien navigateur allait céder sa place au nouveau via la mise à jour. Celle-ci n’est possible que par l’intermédiaire de Windows Update et non sur le catalogue Microsoft Update en ligne.

La refonte du navigateur maison avait été annoncée fin 2018 avant que Edge bâti sur Chromium ne soit rendu disponible début 2020 pour tous les utilisateurs sous Windows 7/8/8.1/10 mais aussi pour ceux sous macOS. Un Microsoft Edge alors encore en version bêta, car il lui manquait plusieurs fonctionnalités de base (support ARM64, synchronisation de l’historique, des extensions, etc.), des clés ou encore une compatibilité avec Xbox et Hololens.

Construit sur la même base Chromium que Google Chrome, Microsoft compte bien faire de Edge un concurrent direct. Il a annoncé de multiples fonctionnalités, notamment sur la sécurité et la confidentialité, d’utilisation, une meilleure compatibilité avec les sites web et les extensions, la possibilité de regarder Netflix en 4K, de profiter de certains contenus en Dolby Audio, d’annoter des PDF… qui ne seront pas disponibles ailleurs pour le moment. On y trouve même un mode Internet Explorer et un jeu de surf.

Le remplacement de navigateur se fait via Windows Update pour les utilisateurs sous Windows 10 (versions 1803, 1809, 1903, 1909, 2004). Le déploiement est en cours. Les prochaines mises à jour du navigateur se feront, en revanche, directement dans celui-ci.

Microsoft promet que les paramètres et fonctions de votre actuel Edge seront automatiquement transférés vers le nouveau navigateur sous Chromium (raccourcis, favoris, épingles, barre de tâches, raccourci bureau…). Vos mots de passe et onglets ouverts avant la mise à jour seront également du voyage. Vous n’avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur après l’installation de la mise à jour.

Si vous aviez installé manuellement Microsoft Edge sous Chromium en début d’année, vous aurez toujours la possibilité de revenir à l’ancien navigateur. En passant par Windows Update pour remplacer l’ancienne version par la nouvelle, cela sera irréversible.