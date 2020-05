Microsoft Edge : Pinterest, recherche contextuelle et nouvelle boutique d’extension

Microsoft a profité de la Build 2020 pour annoncer plusieurs nouveautés pour son nouveau navigateur Edge.

Depuis que Microsoft propose une version de Edge basée sur Chromium, comme Google Chrome, le navigateur de la firme a grandement gagné en intérêt et en popularité. Le nouveau Microsoft Edge est à la fois un navigateur performant et stable, avec des nouveautés intéressantes proposées par Microsoft. Si la firme y consacre un segment à la Build, sa conférence dédiée aux développeurs, c’est bien parce que le navigateur est aujourd’hui une plateforme de choix pour les développeurs web, avec l’arrivée toujours plus grande des PWA, les Progressive Web Apps.

L’une de ces nouveautés se nomme « collection », elle permet de sauvegarder des pages web visités de façon thématique, ou dans le cadre d’un projet.

Pinterest se branche aux collections

Cette fonction collection s’améliore déjà avec une collaboration dévoilée entre Microsoft et Pinterest. La firme annonce que cela va permettre d’agrandir facilement vos collections en puisant dans la grande base de données de Pinterest dont c’est exactement le métier. La fonction va notamment vous proposer des sujets tendance récemment épinglés dans Pinterest en lien avec le sujet de votre collection.

Pinterest rejoint les collections

Cette dernière pourra aussi faire le chemin inverse et être exportée vers Pinterest, en plus d’Excel et bientôt OneNote.

La recherche contextuelle s’améliore

Aujourd’hui, pour rechercher plus d’informations sur un sujet aperçu dans un article, il faut surligner le passage en question et le copier dans une page de recherche dédiée, ou alors passer par le menu contextuel offrant l’option « rechercher sur le web », pour arriver au même résultat : un nouvel onglet avec une recherche sur votre moteur préféré.

En un clic droit // La recherche contextuelle

Microsoft veut améliorer ce cas d’usage avec une nouvelle fonction de recherche contextuelle. Désormais un clic droit permettra de déclencher une recherche dans une barre latérale, ce qui permet d’obtenir des informations sur le sujet en question, sans quitter la lecture de son article et sans perdre le contexte de la recherche. Microsoft oblige, les comptes Entreprise verront en plus s’afficher des informations pertinentes et internes à l’entreprise en plus des résultats.

Cette fonction sera proposée dans les semaines à venir pour les membres du programme Insider de Microsoft Edge. Reste à savoir si cela sera réservé à Bing, ou s’il sera possible de faire une recherche contextuelle avec un autre moteur de recherche.

La boutique d’extension se refait une beauté

L’un des avantages de se baser sur Chromium, est l’accès à la masse d’extensions développées pour Google Chrome. Microsoft Edge permet même, moyennant l’activation d’une option, de se connecter directement à la boutique de Google pour télécharger et installer des extensions. Pourtant, la firme propose elle aussi sa propre boutique d’extension. Microsoft a d’ailleurs décidé de lui donner un coup de neuf, elle en avait bien besoin, avec de nouvelles catégories, une nouvelle interface et de nouvelles options de recherche.

Le début du déploiement est annoncé pour ce mois de mai.

Microsoft améliore Chromium

Si vous suivez Frandroid vous ne serez pas surpris, Microsoft rappelle que le changement de fond effectué avec Edge permet aux développeurs de la firme de mieux contribuer à Chromium, et donc d’améliorer l’expérience des utilisateurs des autres navigateurs basés sur le projet, à commencer par Google Chrome. Certaines nouveautés de Microsoft Edge ne sont donc pas des exclusivités du navigateur.

La firme annonce avoir déjà proposé plus de 3 000 changements dans le code source de Chromium, pour améliorer l’accessibilité ou l’expérience de navigation, notamment.