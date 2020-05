Le support du dual-screen arrivera sur Chromium… grâce à Microsoft

Les Surface Neo et Duo profiteront bien de la dernière version d'Edge sur leurs deux écrans. D'après Windows Latest, le géant de Redmond serait déjà à l'oeuvre pour ajouter à Chromium le support des appareils dual-screen.

Microsoft travaille actuellement à ajouter sur Chromium la prise en charge native des appareils à deux écrans. Un développement qui n’a rien d’anodin : le navigateur libre sert depuis quelques mois de base à la nouvelle version d’Edge… et Microsoft souhaite sans surprise permettre à ses Surface Neo et Duo d’en tirer profit sur leurs deux écrans. La rumeur court cependant que si la Surface Duo (sous Android) arriverait bien sur le marché cette année, le développement de la Surface Neo (animée par Windows 10X), lui, aurait carrément été mis en pause.

Chromium sera plus beau sur Galaxy Fold que sur la Surface Duo…

Quoi qu’il en soit, c’est le site spécialisé Windows Latest qui a repéré en premier l’ajout sous Chromium de ce qui est pour l’heure décrit comme une « émulation pour les double écrans ». Si cette émulation devrait bien profiter à terme aux Surface Neo et Duo, elle n’est pas encore disponible de manière publique, mais Microsoft « travaillerait activement » sur cet ajout, explique pour sa part Neowin.

Chromium aura visiblement plus d'allure sur le Galaxy Fold. // Source : Windows Latest

D’après le Chromium Gerrit, cette fonctionnalité supporterait actuellement au moins deux appareils sous Android : la Surface Duo et le Galaxy Fold de Samsung. Microsoft aurait par ailleurs tenu à permettre la correspondance entre ce mode dual-screen et l’orientation de l’appareil utilisé, ainsi que la continuité verticale et horizontale de l’affichage par delà la charnière. La présence d’une charnière visible, comme sur les Surface Duo, ne devrait pas gêner la continuité de l’affichage sur les deux écrans.

Le support des appareils à deux écrans arrive sur Chromium // Source : Windows Latest

Elle aura par contre pour effet de « hacher » le contenu en deux, pour un résultat malheureusement peu plaisant, surtout en format paysage. Inévitablement, Chromium sera donc plus beau sur le Galaxy Fold que sur la Surface Duo puisque le smartphone de Samsung arbore une charnière plus discrète et recouverte par l’écran… en lieu et place de deux écrans accolés sur le futur produit de Microsoft.