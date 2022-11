1Password aussi mise sur la fin des mots de passe

Le gestionnaire de mots de passe 1Pasword a annoncé le rachat de Passage, un éditeur de solutions d'authentification pour les développeurs. Un pas de plus vers la fin des mots de passe et une avancée vers la généralisation des passkeys.

Si le mot de passe est une solution efficace, il est loin d’être sans faille, ce qui est aussi le cas de la double authentification. Pour aller plus loin, Apple avait dévoilé Passkey, une nouvelle solution utilisant la biométrie via FaceID ou TouchID pour se débarrasser des mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe 1Password a informé de son rachat de Passage, une société proposant une solution similaire. On peut s’attendre à ce que ce type d’authentification arrive un jour sur 1Password.

1Password veut investir dans les « passkeys »

Dans un communiqué, 1Password annonce l’intégration de l’équipe de Passage dans celle du gestionnaire de mots de passe, « pour aider à accélérer l’adoption des passkeys pour les développeurs, les entreprises et leurs clients ». L’entreprise entend donc fusionner l’expertise de Passage avec son organisation et sa renommée pour jouer un rôle important dans le secteur.

Jeff Shiner, PDG de l’entreprise, se dit confiant quant à l’avenir des « Passkeys », qui sont selon lui plus sûres que les mots de passe tout en étant plus faciles à utiliser. Avec 1Password, il entend « offrir plus rapidement une expérience sans mots de passe transparente, sécurisée et interopérable ».

Les passkeys arrivent bientôt sur 1Password

Pour y arriver, Jeff Shiner rappelle qu’en début d’année 1Password a rejoint l’Alliance FIDO, une association industrielle ayant pour but de réduire la dépendance aux mots de passe grâce aux passkeys. Elle a d’ailleurs mis en place un standard déjà utilisé sur macOS Ventura.

La société va même plus loin en déclarant qu’au cours des prochains mois, elle allait « déployer une solution complète de bout en bout pour l’authentification sans mot de passe, en commençant par une prise en charge complète de la création, de l’enregistrement et de l’utilisation de passkeys indépendantes des appareils dans 1Password ». Une solution qui devrait arriver durant le premier semestre 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.