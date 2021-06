Et les mots de passe les plus piratés en France sont…

Le gestionnaire de mots de passe Nordpass a dévoilé le classement des 200 mots de passe les plus utilisés par les Français en 2020, mais aussi les plus piratés. On y trouve de très grands classiques et quelques-uns plus incongrus.

Les temps ont beau changer, certaines choses perdurent. Et en premier lieu, les mots de passe qu’on ne cesse de répéter de ne pas utiliser…

NordPass a publié la liste des mots de passe les plus fréquemment utilisés en France. Le gestionnaire de mots de passe du même nom n’est pas allé farfouiller dans vos comptes, et s’est appuyé sur une base de données d’identifiants diffusée à la suite de piratages et fuites de données. Ainsi, avec l’aide d’un partenaire indépendant spécialisé dans la recherche sur les violations de données, elle a pu établir une liste de 200 mots bien trop utilisés pour ne pas faire sourire les pirates.

De grands classiques parmi les pires mots de passe

Sans grande surprise, on retrouve dans ce classement 2020 les plus grands classiques à éviter comme 1234, bonjour, 123 456, azerty, motdepasse (devancé par password) ou encore jetaime. La palme du piratage revient d’ailleurs à 123456 piraté 23 597 311 fois.

loulou (7e), doudou (8e) et chouchou (17e) se font une place remarquée parmi les mots les plus utilisés avec moins d’une seconde pour être trouvés. Et si vous pensiez que pousser jusqu’au bout de la première ligne du clavier suffirait à faire renoncer les hackers, c’est raté : azertyuiop clôt le Top 10 et ne nécessite qu’une minute pour être déchiffré.

marseille est dans la place aussi

À noter l’étrange paradoxe de marseille, débusqué chez 198 936 utilisateurs piratés et exposés 82 848 fois dans des failles. Une belle 9e place pour la 2e ville de France avec le mot de passe le plus complexe à déchiffrer du Top 10.

Pour aller plus loin

Mots de passe, sauvegardes, emails : nos conseils pour améliorer son hygiène numérique

Les prénoms ont aussi la cote. nicolas devance cette année thomas, camille (17 minutes pour être trouvé pourtant !), julien et maxime. Et si vous pensiez avoir recours à des insultes pour tromper l’ennemi, oubliez ! On en trouve aussi dans ce Top 200…

Avant qu’Apple mette fin aux mots de passe, il vaut mieux avoir recours à des gestes simples pour concevoir son mot de passe. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous simplifier la vie, utiliser les solutions proposées par Microsoft, Google pour la double authentification et bien d’autres encore.

Les navigateurs Safari, Chrome ou encore Edge vous avertissent désormais si vos identifiants ont été repérés dans des fuites de données et vous permettent beaucoup plus simplement de modifier vos mots de passe.