Microsoft Edge fait le plein de nouveautés : onglets en veille, thèmes, synchronisation…

Pour gagner en popularité, Microsoft travaille activement sur des nouveautés pour son navigateur Microsoft Edge. La version 88 de janvier 2021 en a beaucoup. Tour d'horizon.

Depuis son lancement au début de l’année 2020, le navigateur Microsoft Edge a parcouru beaucoup de chemin. Complètement redéveloppé en se basant sur Chromium, le même projet que Google Chrome, le nouveau navigateur de Microsoft se montre très performant au quotidien, compatible avec toutes les extensions Chrome, et parfaitement intégré à l’écosystème Microsoft. Il est aujourd’hui disponible sur Windows, macOS, iOS et Android.

Pour autant, Microsoft Edge est loin d’être parfait, et souffrait même de sérieuses lacunes face à ses concurrents. La version 88 lancée en janvier 2021 entend bien en corriger un grand nombre, grâce à ses nombreuses nouveautés.

Enfin une synchronisation complète

Il aura fallu se montrer patient, mais la synchronisation des données avec le compte Microsoft est enfin complètement intégrée. On parle ici de synchroniser les favoris, mots de passe, extensions, historiques et onglets ouverts notamment entre plusieurs machines grâce à votre compte Microsoft, comme Firefox ou Chrome peuvent le proposer depuis longtemps.

Cette intégration a été très progressive et la version 88 ajoute les onglets ouverts et l’historique, ce qui termine de compléter la liste.

Microsoft Edge récupère certaines de ses exclusivités

Toujours au chapitre des rattrapages, Microsoft Edge doit réintégrer certaines spécificités à l’ancienne version du navigateur, celle qui n’était pas basée sur Chromium. On pense notamment à la recherche dans une barre latérale qui fait son retour avec ce Microsoft Edge 88.

Cette fonction permet tout simplement de lancer une recherche sur Bing à partir d’un mot ou d’une phrase présente sur la page que vous lisez. Cette recherche se fait dans une barre latérale pour ne pas gêner la lecture et vous évitez de devoir changer d’onglet. C’est très pratique et ça permet par exemple de vérifier un mot de vocabulaire, regarder la note d’un jeu, ou la carrière d’une célébrité en deux clics.

Nouveau gestionnaire de mots de passe intégré

Microsoft Edge 88 intègre un nouveau gestionnaire de mots de passe qui permet désormais de vous proposer des mots de passe fort générés aléatoirement.

Ce n’est pas tout, Microsoft Edge devrait désormais vous avertir automatiquement s’il détecte que l’un de vos comptes a été compromis suite à l’attaque d’un service. Le bon réflexe dans ce genre de cas est d’aller changer de mot de passe sur la plateforme en question.

L’intégration d’un gestionnaire de mots de passe au navigateur est une bonne idée qui peut permettre au grand public d’adopter cette bonne pratique. Les utilisateurs plus spécialisés préféreront sans doute un bon gestionnaire de mot de passe gratuit et multiplateforme.

Toujours pour une meilleure sécurité des données, la version 88 intègre une nouvelle interface de gestion des cookies, plus simples à prendre en main et plus compréhensibles. Il est également possible de choisir son propre fournisseur de DNS, notamment pour utiliser un DNS over HTTPS.

Un navigateur plus performant avec les onglets en veille

Si vous êtes du genre à avoir des dizaines d’onglets ouverts à la fois sur votre navigateur, vous devez savoir qu’ils peuvent ralentir les performances de votre machine, et surtout drainer de la batterie en restant actif en arrière-plan. Pour corriger ce problème, Microsoft Edge propose, en option, de mettre en veille les onglets inactifs depuis un certain temps.

Cette fonction est toujours en cours de déploiement, et devrait permettre de désactiver par exemple les onglets inutilisés depuis 1 heure. Il suffit de cliquer sur l’onglet concerné pour le faire sortir de veille.

Nouveau design et des thèmes

Enfin, Microsoft annonce que son navigateur utilise désormais des éléments de Fluent Design, son nouveau style visuel qui devrait gagner en importance avec la sortie de Windows 10X, et la mise à jour Sun Valley pour Windows 10. L’interface du navigateur devrait continuer d’évoluer tout au long de l’année.

Toujours côté esthétique, Microsoft a publié une vingtaine de nouveaux thèmes pour Microsoft Edge qui permettent de changer les couleurs utilisées et le fond d’écran de la page nouvel onglet. Ces thèmes sont à retrouver sur le Microsoft Edge store, mais la firme rappelle que l’on peut aussi utiliser les thèmes compatibles Google Chrome. Parmi les 24 nouveaux thèmes, on en retrouve surtout basés sur les franchises de Xbox : Halo, Forza, Flight Simulator, Sea of Thieves ou encore Gears. De notre côté on a une petite préférence pour le thème bleu nuit « Halo ».