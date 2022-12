Norton 360 for Gamers : voici les atouts de cet antivirus 100 % gamer

Norton propose son antivirus à destination des gamers à prix réduit. Son but ? Proposer des outils pour se prémunir contre les menaces qu’ils peuvent rencontrer au quotidien, et offrir des outils dédiés à l’amélioration et la protection de leur activité en ligne.

Dans une étude publiée plus tôt dans l’année, et nommée “State of the Internet – Gaming Respawned”, la firme américaine Akamai note une augmentation de 167 % des cyberattaques à l’encontre des sociétés de l’industrie du jeu vidéo. Ce même rapport mentionne aussi le fait que la sphère du gaming demeure la cible privilégiée des attaques DDoS avec près de 37 % du total des attaques constatées.

Des chiffres alarmants, certes, mais qui n’ont rien d’étonnant. Les différents services comme Steam ou le Gamepass et les jeux en ligne représentent un vivier de donnée inépuisable pour les hackers, qui peuvent très facilement récupérer de nombreuses informations personnelles sur les joueurs. Ces dernières années, nous avons d’ailleurs pu assister à plusieurs fuites importantes de profil de joueurs, comme ce fut le cas avec Roblox plus tôt cette année.

Afin de répondre à cette problématique en plein essor, Norton a décidé de lancer une offre dédiée au joueur, et capable de répondre aux problématiques liées à cette activité.

L’offre Norton 360 Gamers en bref :

Norton Go, une solution pour optimiser les performances de vos jeux PC ;

détection du mode plein écran pour minimiser les notifications en jeu ;

surveillance et protection de vos données (SafeCam, Dark Web Monitoring, protection anti doxxing) ;

50 Go de stockage dans le cloud ;

protection de 3 appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette) ;

VPN et gestionnaire de mot de passe inclus.

Norton propose actuellement son offre gamer annuelle à 39,99 euros. Au-delà de la première année, chaque renouvellement vous coutera 89,99 euros par an.

Norton 360 for Gamers : un antivirus pensé par des gamers, pour des gamers

Avec Norton 360 For Gamers, Norton a décidé d’aller un cran plus loin en proposant des fonctionnalités qui dépassent le cadre de la simple protection, et offrir une solution complète capable d’accompagner les joueurs tout au long de leur activité, voire l’optimiser. En optant pour cette solution, vous pourrez bénéficier :

d’une surveillance du Dark Web pour vérifier que vos informations personnelles (mots de passe, comptes, données personnelles) ne sont pas disponibles au vu et au su de tout le monde ;

de la technologie SafeCam pour PC, qui vous alerte si jamais un hacker tente de prendre le contrôle de votre webcam, et peut vous aider à contrer ces attaques ;

de la détection du mode plein écran, qui suspend les alertes de sécurité anodines pour ne pas interrompre vos sessions de jeu ;

du Norton Game Optimizer, capable de booster les performances de votre PC en optimisant les paramètres des jeux installés sur votre machine ou en fermant les programmes gourmands en ressources tournant en arrière-plan.

Une protection qui va au-delà du gaming

Au-delà des fonctionnalités pensées pour répondre aux problématiques des joueurs, cet abonnement met à votre disposition un écosystème de protection complet, qui se démarque essentiellement grâce à deux éléments :

un VPN complet : si un VPN seul ne permet pas de lutter efficacement contre les menaces présentes en ligne, il s’agit malgré tout d’un outil particulièrement efficace en matière de cybersécurité. En masquant, ou délocalisant votre adresse IP, vous pourrez aisément protéger votre identité et vos données, et éviter des pratiques dommageables comme les attaques DDOS ;

un gestionnaire de mot de passe sécurisé : là encore, il s’agit d’un outil extrêmement utile pour assurer la protection de votre vie privée. Grâce à ce gestionnaire, vous pourrez créer et stocker des mots de passe complexes et sécurisés pour vos comptes, que ce soit pour le jeu ou dans votre vie de tous les jours.

Dernier avantage de cette formule, la présence d’un système de contrôle parental permettant de limiter le temps de jeu ou l’accès à certaines applications sur ordinateur, téléphone ou tablette.

Découvrez Norton 360 for Gamers à 39,99 euros la première année

Si la proposition de Norton vous intéresse, sachez que c’est le bon moment pour vous laisser tenter. Vous pouvez en effet profiter d’un abonnement à prix attractif si vous optez pour l’offre annuelle. Concrètement, Norton fait passer la facture à 39,99 euros la première année.

Si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que cette offre dispose, sous conditions, d’une garantie de remboursement de 60 jours sur ses abonnements annuels. La souscription vous donne aussi accès au service client et support Norton pour vous assister en cas de pépin ou si vous avez la moindre demande.