714 modèles de smartphones ont une faille liée au réseau 5G : explication et correctifs

Imaginez que vous soyez déconnectés du réseau 5G... sans comprendre ce qu'il se passe. Et que votre voisin, aussi. Cela pourrait être lié à ces failles.

Plus de 710 modèles de smartphones sont vulnérables à de nouvelles failles identifiées dans les modems 5G. Ces vulnérabilités, découvertes par des chercheurs de l’Université de technologie et de design de Singapour, posent évidemment un risque sérieux pour la sécurité des communications mobiles.

L’étude (lien) menée par le groupe de chercheurs de SUTD révèle la présence de 14 vulnérabilités dans les modems 5G utilisés par Qualcomm et MediaTek, deux géants de la fabrication de puces (Snapdragon, Dimensity, etc.).

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones 5G en 2023 ?

Des failles importantes

Parmi ces failles, trois sont considérées comme importantes. Ces vulnérabilités, baptisées 5Ghoul, offrent aux pirates la possibilité de lancer des attaques de déni de service (DoS). Ces attaques peuvent déconnecter les appareils du réseau en provoquant un crash du modem, nécessitant parfois un redémarrage complet du smartphone pour rétablir la connexion.

Ce qui est fou, c’est qu’il n’est même pas nécessaire d’avoir des infos sur la carte SIM pour faire une attaque. Un pirate avec une fausse antenne 5G peut s’en prendre à n’importe quel téléphone vulnérable. Et on parle de marques connues comme Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo et plein d’autres, principalement avec des puces Qualcomm.

Qualcomm et Mediatek ont réagi en envoyant des mises à jour de sécurité, mais avec Android, c’est toujours un peu difficile pour que tout le monde reçoive ces mises à jour. Surtout, si vous avez un téléphone un peu daté ou pas cher, vous risquez de devoir attendre un bon moment avant d’être protégé.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 6917 sites 5G 3,5 GHz

11261 sites 5G/4G partagé 13,99€ 16,99€ Prime offert Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6976 sites 5G 3,5 GHz

6790 sites 5G/4G partagé 15,99€ 30,99€ Pendant 6 mois Découvrir Free Forfait 4G et 5G

250 Go Appels illimités 250 Go en France 5205 sites 5G 3,5 GHz

17979 sites 5G/4G partagé 19,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G