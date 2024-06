Kaspersky interdit : pourquoi les États-Unis bannissent un des antivirus les plus populaires

Kaspersky, c'est fini aux États-Unis ! A partir du 29 septembre 2024, l'entreprise russe spécialisée dans la cybersécurité n'a plus le droit de fournir ses mises à jour antivirus aux Américains. Mais pourquoi une telle mesure ?

Depuis quelques années, Kaspersky, l’entreprise russe spécialisée dans la cybersécurité, est dans la ligne de mire des États-Unis. Et aujourd’hui, le couperet est tombé : Kaspersky est officiellement banni du territoire américain. Mais pourquoi une telle décision ?

Une interdiction totale à partir du 29 septembre

À partir d’aujourd’hui, Kaspersky n’est plus autorisé à conclure de nouveaux accords avec des personnes américaines concernant ses produits de sécurité. Cependant, la Maison-Blanche s’abstient de toute répression totale pendant trois mois afin de donner aux consommateurs et aux entreprises le temps de se tourner vers d’autres solutions.

Une fois le 29 septembre 2024 arrivé, Kaspersky sera formellement interdit de « fournir des mises à jour de signatures antivirus et de code source », bien que l’on ignore encore si l’entreprise respectera cette interdiction.

Le ministère du Commerce a créé un site Internet dédié aux questions relatives à cette mesure. Les utilisateurs et les entreprises qui continuent d’aider Kaspersky dans les transactions interdites risquent des sanctions civiles et pénales.

Une décision politique avant tout

Mais pourquoi une telle mesure ? Selon le ministère du Commerce américain, cette interdiction est due à l’influence supposée du gouvernement russe sur Kaspersky. En effet, sous la loi russe, le gouvernement a un accès total aux systèmes de Kaspersky et donc aux données de tous ses clients. Une situation qui inquiète les États-Unis, qui craignent que la Russie n’utilise ces données à des fins d’espionnage ou de cyberattaques.

Cependant, il est important de noter que cette décision est avant tout politique. En effet, les tensions entre les États-Unis et la Russie sont de plus en plus vives, dans le cadre du conflit en Ukraine, notamment en ce qui concerne la cybersécurité. Les États-Unis ont ainsi accusé la Russie d’ingérence dans les élections présidentielles de 2016 et de cyberattaques contre des infrastructures critiques. Dans ce contexte, l’interdiction de Kaspersky peut être vue comme une mesure de rétorsion politique.

Une décision contestée

Bien sûr, Kaspersky conteste cette décision et nie toute influence du gouvernement russe sur ses activités. L’entreprise a ainsi déclaré dans un communiqué : « Kaspersky n’a jamais aidé, et n’aidera jamais, aucun gouvernement dans le monde à mener des cyberattaques. Nous sommes une entreprise privée et nous ne sommes affiliés à aucun gouvernement. ».

De plus, certains experts en cybersécurité estiment que cette interdiction pourrait avoir des conséquences négatives sur la sécurité informatique mondiale. En effet, Kaspersky est l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité, et son interdiction pourrait affaiblir la lutte contre les cybermenaces.