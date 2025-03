Firefox : l’expiration du certificat de sécurité qui pourrait vous bloquer, voici quoi faire

Dans une note de blog partagée ce 14 mars, Mozilla explique qu’un important certificat de sécurité va bientôt expirer sur Firefox. Une mise à jour, potentiellement manuelle, est à faire de toute urgence.

Firefox nécessite une mise à jour importante, soyez attentifs // Source : Mozilla

Un certificat racine (« Root certificate » en anglais) de Firefox va bientôt expirer, et cela vous concerne. Enfin, si vous utilisez le navigateur de Mozilla sur l’un de vos appareils, bien sûr.

Dans une note de blog partagée ce 14 mars, la firme précise en effet qu’un « certificat racine va expirer, ce qui signifie que les utilisateurs de Firefox sur des versions antérieures à 128 (ou ESR 115) ne pourront pas utiliser leurs add-ons ».

Pourquoi c’est important, et quoi faire ?

Pour faire court, si vous laissez ce certificat racine expirer sans le mettre à jour, non seulement Firefox sera nettement dégradé côté sécurité (il cessera en effet de recevoir les mises à jour de sécurité ultérieures), mais vous risquez en plus de voir de nombreux add-ons et extensions ne plus fonctionner sur votre navigateur.

« Un certificat racine est une autorité de confiance qui vérifie l’authenticité des sites web, des add-ons et des mises à jour logicielles », explique Mozilla. « Lorsqu’il expire, les systèmes qui s’appuient sur ce certificat ne peuvent plus vérifier ces éléments, ce qui peut entraîner l’arrêt de fonctionnalités telles que les add-ons ou la lecture sécurisée de fichiers multimédias »

En clair, l’expiration d’un certificat racine est vraiment à éviter.

Heureusement, Mozilla propose une mise à jour qui devrait vous être proposée automatiquement, le moment venu, au démarrage de Firefox.

Si pour une raison ou une autre ce n’est pas le cas, nous vous recommandons chaudement de déclencher manuellement la mise à jour en allant dans Menu > Aide > À propos de Firefox. Vous devriez alors y trouver la mise à jour en question. Installez-la et redémarrez le navigateur.

