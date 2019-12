VPN : 3 usages pour en tirer pleinement profit

Vous avez un VPN ou vous comptez en prendre un mais vous ne savez pas exactement comment l’utiliser et surtout le rentabiliser ? Streaming, vie privée ou contournement de la censure voici les trois principales choses que l’on peut faire avec.

Les VPN sont partout en ce moment et font essentiellement leur communication sur des usages de cybersécurité. C’est effectivement l’un des principaux usages que l’on peut faire des VPN. Mais ils ont de nombreuses autres utilisations. Un fournisseur de VPN comme PureVPN, propose un service complet qui permet aussi bien d’accéder à du contenu géobloqué (pensez à Netflix ou Disney+) qu’à protéger sa confidentialité ou contourner la censure de certains pays.

PureVPN est par ailleurs actuellement en promotion, au prix de 0,99 euro par mois seulement avec un abonnement de 5 ans.

Protéger sa vie privée

Un VPN, c’est avant tout un outil destiné à protéger sa vie privée et ses données. Rappelons rapidement le principe : par l’intermédiaire d’une application ou d’un logiciel il établit une connexion sécurisée et chiffrée entre vos appareils (que ce soit sur Windows, Mac, Linux, Android ou iOS dans le cas de PureVPN) et un serveur, souvent situé à l’étranger.

Cette connexion chiffrée, personne ne peut la décrypter. Concrètement, si vous êtes connecté à un réseau WiFi ouvert, aucun hacker ne pourra savoir ce que vous faites sur votre connexion. De la même façon, si vous téléchargez des fichiers ou consultez des pages web, aucun FAI ou institution ne pourra savoir ce que vous faites en ligne.

Finalement, seul le fournisseur de VPN, à qui appartient le serveur sur lequel vous êtes connecté, pourrait savoir ce que vous faites, ce que vous téléchargez, ce que vous consultez sur Internet. Mais dans le cas de PureVPN, cette question ne se pose pas.

Sa politique de confidentialité est sans ambiguïté : « Nous ne conservons aucun enregistrement de vos activités de navigation, logs de connexion, enregistrements des adresses IP VPN qui vous sont attribués, vos adresses IP d’origine, votre heure de connexion, l’historique de votre navigation, les sites visités, le trafic sortant, le contenu ou les données auxquelles vous avez eu accès, ou les requêtes DNS générées par vous. » L’entreprise a par ailleurs fait effectuer récemment un audit de sécurité indépendant pour garantir ses dires.

Accéder à des contenus bloqués géographiquement

C’est l’autre principale utilité d’un VPN : la possibilité de contourner facilement les géoblocages mis en place par de nombreux sites web et services. Comment ? Tout simplement en délocalisant son adresse IP en se connectant à un serveur basé aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, etc. PureVPN propose actuellement plus de 2000 serveurs répartis dans 140 localisations différentes à travers le monde pour contourner les géoblocages.

Mais ce qui est le plus appréciable avec PureVPN, c’est qu’il est possible de choisir sur l’interface de son application le type de serveur que l’on souhaite pour contourner les géoblocages. Par exemple, il est possible de choisir des serveurs dédiés au streaming, qui vont permettre d’accéder au catalogue américain de Netflix ou de s’inscrire sur Disney+ et donc d’accéder aux films et séries pour l’instant exclusives aux États-Unis.

Contourner la censure

C’est le dernier usage principal d’un VPN : il permet d’échapper à la censure en ligne. Un aspect qui concerne moins les Européens que les citoyens de pays où la liberté d’Internet est réduite. Concrètement, si vous vous rendez en Chine ou en Iran, il est impossible de se connecter aux services de Google ou de Facebook. L’usage d’un VPN est alors obligatoire pour changer son adresse IP et naviguer librement sur Internet comme si l’on était en France. Un usage qui est réservé aux grands voyageurs.

PureVPN, un fournisseur de VPN performant et abordable

Que ce soit pour protéger sa vie privée, pour accéder à Disney+ ou pour accéder à Internet depuis la Chine, PureVPN est capable de couvrir tous ces usages. C’est un fournisseur de VPN fiable avec des serveurs performants et doté d’une grille tarifaire plus accessible que ses concurrents.

Pour Noël et la fin de l’année, PureVPN propose en effet une promotion intéressante. Son abonnement de cinq ans est au tarif de 59,40 euros, soit environ 0,99 euro par mois. Vous pouvez par ailleurs tester le service gratuitement pendant un mois, puisque la garantie satisfait ou remboursé court sur 31 jours !