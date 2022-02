Twitter a trouvé un moyen d’améliorer la qualité des échanges sur sa plateforme

Twitter va étendre le déploiement de la fonctionnalité vote négatif. D'après la plateforme, cette fonction va améliorer la qualité des échanges.

Suite à des expérimentations menées plus tôt en 2021, YouTube a annoncé fin 2021 la suppression du compteur de « Je n’aime pas » de sa plateforme d’hébergement de vidéos. Ce changement vise à protéger les vidéastes, néanmoins il a été vivement critiqué par les créateurs de contenus. Vous pouvez donc « downvote« , mais seul le créateur de la vidéo est capable de voir le compteur associé.

Améliorer la qualité des conversations sur Twitter

De son côté, Twitter teste désormais une fonctionnalité similaire auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs Web, mais indique que la fonctionnalité sera bientôt étendue aux utilisateurs iOS et Android également. Contrairement à des sites comme Reddit, le total des votes positifs et négatifs n’est pas public, néanmoins cette donnée est utilisée par Twitter pour réaliser de la modération.

Comme vous pouvez le voir dans la capture ci-dessous, un bouton vote négatif (downvote) est affiché à côté des likes, du partage et des réponses. Dans sa prise de parole, Twitter explique que les résultats de l’expérience jusqu’à présent ont révélé que les utilisateurs de la plateforme rejetaient les réponses qu’ils trouvaient offensantes ou non pertinentes. « Cette expérience a également révélé que le vote négatif est le moyen le plus fréquemment utilisé par les gens pour signaler le contenu qu’ils ne veulent pas voir », a déclaré Twitter. Vraisemblablement, cette option est plus efficace que les fonctions pour signaler comme un spam — des options que Twitter a enfouies actuellement dans des menus déroulants.

Ce vote négatif permet d’« améliorer la qualité des conversations » d’après Twitter, ce qui suggère que la fonctionnalité pourrait éventuellement devenir un ajout permanent sur la plateforme.

