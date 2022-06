Votre smartphone bientôt aussi facteur : qu’est-ce que le « Timbre Digital » ?

Dès 2023, le Timbre Digital va prendre place sur vos lettres et cartes postales bien physiques. Tout cela avec l'aide de votre smartphone. Un code écrit à la main pourra servir d'affranchissement. On vous explique comment vous allez poster vos futurs courriers.

On n’arrête pas le progrès ni la numérisation des services en France. Accusé de tuer le courrier depuis des années avec la facilité d’envoyer mails et messages, le smartphone va peut-être devenir le meilleur allié du courrier. La Poste a annoncé, mardi, la possibilité prochaine d’affranchir ses lettres grâce à son téléphone portable.

Le Timbre Digital (sic) est en approche et devrait être disponible début 2023. Vous pourrez ainsi timbrer et envoyer votre courrier à n’importe quelle heure, sans avoir à passer par un bureau de poste ou de tabac pour acheter vos timbres. Tout cela, grâce à un code unique à huit chiffres à indiquer.

Un timbre qui devient une suite de chiffres

Une « véritable prouesse industrielle et technologique », a indiqué la Poste qui se félicite d’être la première institution postale au monde à se lancer dans l’expérience. Il faut dire que le courrier est sur le déclin et qu’en dix ans, la vente de timbres a diminué de moitié. Moderniser l’usage pourrait se montrer plus incitatif, comme l’achat en borne — mais dans les bureaux de poste — l’avait déjà permis pour faire gagner du temps aux clients.

Avec son Timbre Digital, le groupe veut permettre à ces derniers de faciliter les démarches postales. Il ne sera plus nécessaire d’acheter un timbre ou de le coller, mais simplement de se connecter à l’application, d’acheter un timbre numérique et d’obtenir un code sécurisé de 8 caractères à retranscrire sur la lettre ou la carte.

C’est la filiale de La Poste Probayes qui a été chargée de concevoir l’algorithme du service issu de la cryptographie pour assurer la sécurité de tout le processus. Ainsi « timbré » après avoir reporté le code au stylo, votre courrier sera officiellement affranchi. Le timbre physique ne disparaît pas pour autant, précise La Poste.

Depuis plusieurs années, la Poste tente d’endiguer sa perte d’intérêt en offrant davantage de services « en dehors des horaires d’ouverture ». Cela va de l’envoi de lettre recommandée depuis son site ou son application à l’investissement dans des casiers connectés à différents points pour déposer ou récupérer des colis à toute heure (de 800 à 2000 consignes en 2023). Un investissement annoncé de 800 millions d’euros sur plusieurs années qui n’aura pas d’impact sur les embauches selon le groupe public qui avance aussi le nombre de 2400 embauches d’ici à 2025.

Comment fonctionne le Timbre Digital ?

Avant son arrivée en service courant 2023, La Poste a commencé à expliquer son fonctionnement.

Pour y avoir accès, il faudra évidemment disposer d’un compte sur le site de l’entreprise.

Dans votre compte, un onglet va apparaître dans la partie « Vos accès directs » pour se rendre directement dans la zone d’achat du timbre digital.

Procédez à l’achat du timbre pour un courrier de moins de 20 grammes et à destination de la France.

Un code est alors généré. Il est personnel et à usage unique. Il faut l’indiquer sur l’enveloppe ou la carte en haut à droite, dans la zone habituellement dévolue au timbre. Il doit être reporté à l’identique sur une seule ligne et au stylo à bille de préférence.

Vous n’avez plus qu’à déposer votre courrier dans une boîte à lettres de La Poste.

