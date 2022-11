Bug TikTok : l’application a pédalé dans la semoule mais tout semble rentré dans l’ordre

TikTok semble touché par une vague de bug ce 4 novembre 2022. Les compteurs de followers tombent à zéro.

TikTok a été touché par une vague de bugs aux alentours de 18h environ ce 4 novembre 2022. Nous avons nous-mêmes pu constater de nombreux désagréments sur divers smartphones de membre de la rédaction.

Sur Down Detector, le fameux site qui recense les bugs et pannes diverses, on a constaté plus de 1500 signalements avant que le compteur ne retombe. La panne semblait globale. En effet, sur Twitter, de nombreux utilisateurs de par le monde se plaignent d’une application qui pédale dans la semoule.

Les équipes du réseau social ont été très réactives. En effet, en moins d’une demi-heure, il n’y avait plus aucune trace de la panne.

Les abonnés avaient disparu

Sur le profil de nombreux utilisateurs, les followers avaient disparu et tombaient à zéro. Certaines pages buguaient même au point qu’on ne voyait plus ni photo de profil ni aucune information les concernant. De quoi faire paniquer les créateurs de contenus.

Pour certains utilisateurs, il était également impossible de poster une vidéo durant la panne. En arrivant sur l’onglet « Pour toi », un membre de la rédaction a constaté un long temps de chargement avant de pouvoir consulter la moindre vidéo par ailleurs.

