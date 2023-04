Cet article aurait pu être un tweet et c’est bien tout le problème

Twitter a annoncé une nouvelle fonction permettant d'écrire des tweets allant jusqu'à 10 000 caractères. De quoi transformer l'expérience du réseau social habitué des microréactions.

Encore un changement important pour Twitter ! Le réseau social a l’oiseau bleu a dévoilé dans la nuit une mise à jour pour Twitter Write. Ce nom regroupe les initiatives de la plateforme pour convaincre les auteurs, influenceurs et journalistes d’écrire des articles directement sur le réseau social.

Pour cela, Twitter va désormais permettre d’écrire des tweets allant jusqu’à 10 000 caractères et d’ajouter un peu de mise en forme avec du gras et de l’italique.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023