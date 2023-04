Ce nouveau réseau social fait paniquer Elon Musk sur Twitter

La plateforme Substack a lancé sa fonction Notes permettant de concurrencer Twitter. Elon Musk a tenté de bloquer maladroitement la popularité de Substack en limitant sa présence sur Twitter.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, les utilisateurs mécontents se cherchent une alternative dirigée par quelqu’un de plus sérieux. Il faut dire que Twitter est un réseau social particulièrement important pour l’actualité et la politique. Malheureusement, aucune alternative n’a réussi à décoller et à récolter l’engouement pour le moment. Ni Mastodon, ni Post et encore moins Hive.

Un nouveau concurrent apparait à l’horizon et bénéficie déjà d’un cercle d’utilisateurs dans la presse. Il s’agit de Substack.

Substack Notes : un nouveau concurrent qui terrifie Elon Musk

Substack est à l’origine un outil de newsletter permettant d’écrire du contenu en ligne et l’envoyer automatiquement à ses abonnés. La plateforme a annoncé il y a quelques jours l’arrivée de Substack Notes, une nouvelle fonction permettant d’émuler le fonctionnement de Twitter. On retrouve une timeline, des likes, des abonnements et la possibilité de « restack » pour partager une note dans son propre flux.

C’est sans doute ce qui a fait peur à Elon Musk. Le milliardaire a une nouvelle fois surréagi dans la précipitation en limitant la portée de Substack sur Twitter pendant plusieurs heures. Il était alors impossible de liker ou partager un tweet contenant un lien vers Substack. Les auteurs étaient donc très limités quand ils publiaient des liens vers leur profil Substack.

Substack Notes peut-il percer ?

Il est difficile de prédire l’avenir de Substack Notes après les échecs des autres concurrents à gagner de l’importance face à Twitter. Contrairement aux autres alternatives, Substack a le mérite d’avoir déjà accès à un groupe d’auteurs et de journalistes dans le monde qui vont rapidement pouvoir adopter l’outil.

Substack Notes est toutefois encore d’une fonction secondaire d’une plateforme avant tout dédiée à l’écriture de longs papiers. La fonction n’a pas le droit à son système dédié et encore moins une application mobile sur mesure comme peut le proposer Twitter. Ce qui fait la force de l’oiseau bleu est aussi son accessibilité et son instantanéité qui ont convaincu notamment les influenceurs dans le passé.

Tout cela rend la panique d’Elon Musk un peu plus risible. Twitter est encore loin d’être mis en danger par ses concurrents. Par la gestion de l’entreprise en revanche…

