Vous en avez marre des pubs sur X (Twitter) ? Elon Musk veut vous faire payer

Toujours dans un effort de rendre X rentable, l'application pourrait proposer prochainement une offre Premium à trois niveaux pour retirer partiellement ou totalement les publicités sur le fil.

Elon Musk

n’en finit pas de penser et repenser le business model de X suite à son rachat. On le sait, le milliardaire veut rendre le service rentable (on lui souhaite bon courage) et lutter contre les bots qui pullulent sur l’application.

Récemment, on apprenait qu’il envisageait de rendre l’accès à X totalement payant pour barrer l’entrée aux utilisateurs malintentionnés. Si on ne sait pas si cette idée sera menée à son terme, il semblerait que l’offre X Premium s’étoffe avec une offre retirant complètement les publicités de l’application.

X Premium : trois niveaux d’abonnements pour moins de publicités

Pour le moment, l’offre X Premium offre plusieurs avantages comme la possibilité de modifier ses posts ou encore d’en écrire de plus longs. Ils sont cependant encore soumis à la publicité sur l’application, même si leur quantité est réduite par rapport aux utilisateurs gratuits.

Cela pourrait changer à l’avenir : un utilisateur du nom d’Aaron sur X a trouvé des indices sur une toute nouvelle offre Premium dans le code de la dernière version. Celle-ci serait décomposée en trois offres : Basic, avec toutes les publicités, Standard, avec moitié moins de publicités et Plus, sans aucune publicité.

Alors que X voit ses revenus publicitaires dégringoler de manière vertigineuse depuis son rachat par Elon Musk, ce dernier semble décidé à faire de l’offre Premium son levier principal de développement. Si actuellement, le tarif de l’offre s’élève actuellement entre 9 et 11 euros par mois selon la plateforme (iOS, Android, web), on ne sait pas encore quels seront ceux de ces trois niveaux d’abonnement.

