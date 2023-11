Leboncoin en passe d’être racheté… pour plus de 12 milliards d’euros

Les fonds d'investissement américain Blackstone et Permira ont fait une offre de 12,1 milliards d'euros au groupe norvégien Adevinta, spécialisé dans les petites annonces. Et pour cause : il possède depuis plusieurs années Leboncoin, l'un des sites les plus populaires en France.

Peut-être que le rachat d’Activision-Blizzard était énorme avec ses 68,7 milliards de dollars, mais un autre rachat pourrait s’effectuer : celui de Leboncoin, pour 12,1 milliards de dollars. Le site de petites annonces français pèse lui aussi beaucoup. Bloomberg révèle que le rachat de son groupe Adevinta par les fonds Blackstone et Permira se présente bien.

Une offre à 12,1 milliards pour le groupe derrière Leboncoin

Les deux fonds d’investissements ont fait une offre de rachat auprès du groupe Adevinta pour un montant de 141 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 12,1 milliards d’euros. L’offre est en réalité de 14 milliards d’euros si l’on considère les dettes. Dans un communiqué de presse, Adevinta juge que sa valeur à long terme est supérieure à l’offre faite par les deux fonds. Néanmoins, elle reconnaît que cela pourrait tout de même intéresser certains de ses investisseurs.

Parmi ses actionnaires justement, on trouve eBay. Bloomberg écrit que l’entreprise « a accepté de vendre la moitié de sa participation dans la société pour environ 2,2 milliards de dollars en espèces et prévoit d’échanger ses actions restantes contre une participation de 20% dans la nouvelle société. » À ses côtés s’est créé un consortium favorable à ce rachat : il représente pas moins de 72,3% du capital d’Adevinta. Selon les déclarations, le rachat devrait être finalisé au cours du deuxième trimestre 2024, puisqu’il nécessite des autorisations réglementaires.

Derrière le site de petites annonces, une histoire de gros sous

Advinta est un groupe norvégien est spécialisé dans les sites de petites annonces et possède Leboncoin depuis bien plus longtemps qu’on ne le pense. C’est en 2010 que Schibsted devient seul et unique propriétaire du site et c’est en 2019 qu’une scission de ce groupe fait passer Leboncoin sous l’égide d’une nouvelle entité : Adevinta.

En France, c’est cette entreprise qui possède par exemple le site L’Argus, spécialisé dans les petites annonces de voitures, mais également A Vendre A Louer, Agriaffaires, Locasun, MachineryZone ou encore Truckscorner. Adevinta, c’est aussi l’activité petites annonces d’eBay : l’entreprise en a racheté la branche en 2020 pour huit milliards d’euros environ (contre des parts d’eBay dans Adevinta).

Ce serait la première fois dans l’histoire de Leboncoin que le site changerait réellement de propriétaire. En effet, depuis sa création en 2006, le site appartient à un groupe scandinave, arrivé en France avec une déclinaison du site Bloet.se. Selon le baromètre du premier trimestre 2022 de Médiamétrie, Leboncoin est le deuxième site e-commerce le plus visité en France avec 27 millions de visiteurs uniques par mois, derrière Amazon (35 millions) et loin devant Cdiscount (20 millions).

