Avec ses 3 solutions clé-en-main, o2switch prouve combien c’est facile et abordable de créer un site web

Déjà reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses services, l’hébergeur français o2switch dévoile de nouvelles offres et mise plus que jamais sur la flexibilité. Sa promesse : des formules clé-en-main adaptées à chaque type de projet, et toujours à prix doux.

Une boutique en ligne ce n’est pas un site web comme les autres. Puisque chaque projet a ses exigences et ses spécificités, l’hébergeur français o2switch a décidé d’élargir son offre et de la décliner en trois formules abordables et clé-en-main.

Simplicité, sécurité, travail collaboratif : quelles que soient vos priorités, o2switch a la solution qu’il vous faut. Découvrez les atouts de ses offres Grow., Cloud. et Pro. et dans quelles mesures elles peuvent vous accompagner dans votre projet.

Grow. : une offre accessible pour se lancer

Pour créer son site internet, il faut habituellement multiplier les démarches et les prestataires. Sauf si vous optez pour o2switch. Avec sa formule Grow., la firme française vous apporte tous les outils pour concevoir facilement un site de A à Z, le mettre en ligne, puis le gérer au quotidien.

Créer un site web n’a jamais aussi simplet abordable // Source : Midjourney

Pour à peine 2,80 euros par mois, o2switch vous offre :

un nom de domaine ;

un espace illimité pour héberger vos pages web et tous les contenus embarqués (images, vidéos, programmes, bases de données) ;

un outil d’édition de site web simple et intuitif basé sur WordPress : WPTiger ;

une palette d’outils pour sécuriser votre projet : des certificats SSL Let’s Encrypt, un antivirus, une protection contre les attaques DDoS, ainsi qu’un pare-feu.

Pas question non plus de faire des compromis sur la performance, ses serveurs offrant une réactivité à toute épreuve grâce à leurs SSD NVMe embarqués et à la technologie Powerboost d’o2switch. Résultat : vos pages web se chargent en un éclair.

Dernier détail appréciable : o2switch héberge les sites internet exclusivement en France au sein de ses propres data centers. La firme répond donc à toutes les normes de sécurité et de qualité imposées par la règlementation européenne, un atout rare sur le marché de l’hébergement web.

Et pour couronner le tout, l’entreprise a mis en place toute une série de mesures et d’équipements pour limiter ses émissions de CO2 et rendre ses infrastructures plus propres et écologiques.

Cloud. : une sécurité renforcée

Si vous préparez un site marchand, institutionnel ou tout autre projet nécessitant une sécurité renforcée, o2switch a une formule taillée pour vous : l’offre Cloud., accessible exceptionnellement au prix plancher de 1,76 euro par mois.

3 offres abordables pensées pour répondre au mieux à votre besoin et à votre projet // Source : o2switch

Celle-ci reprend tous les atouts de l’abonnement Grow., mais s’enrichit d’une série d’outils de cybersécurité afin d’offrir une protection renforcée pour votre site internet. L’offre Cloud gagne notamment l’application Imunify360 Proactive Defense chargée de scanner en continu votre site internet à la recherche d’éventuels malwares et de les bloquer.

Pour aller encore plus loin, o2switch prévoit 45 jours de sauvegardes automatiques et vous garantit une accessibilité continue pour votre projet grâce à la redondance de ses serveurs. Même en cas de défaillance ou de panne impromptue sur l’un d’entre eux, votre site web reste en ligne et toutes les données attenantes restent préservées et accessibles.

Et au moindre souci ou en cas de question, vous bénéficiez d’un accès prioritaire au support technique, et ce, 7J/7 et 24h/24.

Pro. : une offre pensée pour le travail collaboratif

Vous envisagez de donner des accès au back-office de votre site à plusieurs membres de votre équipe ? o2switch a une formule spécialement conçue pour le travail collaboratif : l’offre Pro.

Source : Midjourney

En plus de vous aider à paramétrer des accès pour tous vos collaborateurs, l’hébergeur a dopé les performances de ses serveurs afin que les utilisateurs comme les internautes visitant votre site ne subissent pas le moindre ralentissement. Pour parvenir à une telle prouesse, o2switch a prévu des processeurs de 24 Threads à haute performance adossés à 64 Go de mémoire vive et un son logiciel PowerBoost pour renforcer d’autant plus la réactivité de ses serveurs.

Loin d’être réservée aux seuls projets collaboratifs, l’offre Pro est également adaptée à toutes les entreprises prévoyant de multiplier les projets web. Cet abonnement comprend en effet 16 espaces sécurisés et 100 % cloisonnés, soit une configuration idéale pour isoler les sites et les protéger efficacement contre d’éventuelles cyberattaques.

Particulièrement aboutie, cette offre n’en reste pas moins abordable, avec un prix de lancement d’à peine 3,84 euros par mois.