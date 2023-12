Toute l’équipe de Frandroid vous souhaite un Joyeux Noël !

L'équipe de Frandroid vous souhaite de passer d'excellentes fêtes.

Lectrices, lecteurs,

L’année 2023 a été particulièrement difficile pour bon nombre d’entre nous. Crise économique, réforme des retraites, guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, montée de l’extrémisme partout dans le monde, catastrophe climatique… Tant d’actualités qui pèsent sur le moral et le quotidien. Chez Frandroid, nous avons de la chance de traiter d’un sujet bien plus léger, dont le but est avant tout de simplifier la vie et procurer de la joie… et cette chance, nous vous la devons à vous qui nous lisez quotidiennement.

En cette veille de Noël, c’est donc avec une immense joie que nous prenons la plume (et le clavier) pour vous souhaiter un excellent réveillon, un joyeux Noël et évidemment de bonnes fêtes de fin d’année au coin du feu. Nous espérons que vous trouverez sous le sapin les gadgets et objets high-tech que vous désiriez, et que ce moment précieux, en famille ou entre amis, saura vous apporter du bonheur.

Toute l’équipe de Frandroid se joint donc à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. Nous vous remercions pour votre fidélité, que ce soit sur Frandroid.com, mais aussi sur YouTube, TikTok, Twitch, Threads et votre passion pour la tech. Votre soutien indéfectible est notre plus beau cadeau, et nous sommes impatients de partager avec vous une nouvelle année remplie de présentations de produits innovants et d’avancées technologiques visant à redéfinir notre quotidien.

Des nouveautés plein la hotte

L’année dernière, lors de mes vœux pour 2023, j’expliquais que « grâce à vous et à votre soutien, nous pouvons aussi préparer des projets […] et certains d’entre eux vont pouvoir se concrétiser en 2023 ». Si vous nous suivez au quotidien, vous avez certainement vu les projets en question, à commencer par Survoltés, notre verticale 100 % électrique.

Le secteur de l’automobile électrique, et plus largement de l’énergie (et autoconsommation) est selon nous un secteur particulièrement intéressant, non seulement parce qu’il est déterminant aujourd’hui dans notre situation, mais aussi parce qu’il est vecteur de bon nombre d’innovations et d’avancées technologiques. Nous espérons que vous appréciez notre traitement de l’actualité comme nous apprécions partager notre passion avec vous.

Frandroid évolue régulièrement et nous avons encore bien des cadeaux en réserve dans notre hotte pour vous proposer toujours plus de contenu intéressant.

Bref, trêve de prolégomènes ! Au nom de toute l’équipe de Frandroid, je vous souhaite un joyeux Noël. Que cette période soit remplie de bonheur, de partage et de surprises.