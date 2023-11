Black Friday : ne ratez pas nos deux lives Twitch du 24 novembre

À l'occasion du Black Friday 2023, nous serons en direct sur Twitch pour commenter les offres et les produits en promotion. Les journalistes de la rédaction ainsi que nos invités se relayeront en plateau pour vous donner leurs meilleurs deals tech.

Cela nous vous aura pas Ă©chappĂ© si vous avez l’habitude de fouiller les bons plans sur votre site tech prĂ©fĂ©rĂ©, le Black Friday prend une place importante sur Frandroid depuis dĂ©jĂ quelques jours ! Les offres pleuvent et les produits high-tech sont Ă©videmment parmi les plus prisĂ©s. Ă€ cette occasion, notre Ă©quipe est bien totalement mobilisĂ©e pour trier et mettre en avant les meilleures offres.

Vous les trouverez sur notre site Ă©videmment, mais nous avons Ă©galement prĂ©vu, comme chaque annĂ©e, de vous proposer une version live de l’Ă©vènement et ça se passe sur notre chaĂ®ne Twitch !

Une journée, deux lives Twitch

Ce vendredi 24 novembre, les journalistes de Frandroid ainsi que nos invitĂ©s, PP Garcia et DazJDM, seront sur notre chaĂ®ne Twitch Frandroidlive pour discuter avec vous de tous les bons plans tech du Black Friday 2023. Notez donc l’agenda.

Le premier live prévu de 8 h 30 à 11 H 30 .

. Le second aura lieu de 16 h Ă 19h.

Vous pourrez Ă©videmment leur poser toutes les questions afin de vous aider Ă faire le bon choix et Ă craquer sur l’offre qui correspond le plus Ă votre besoin.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.