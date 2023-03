Google va lancer un outil eSIM très pratique lors des changements de smartphone

À l'occasion du MWC 2023, Google a annoncé le déploiement à venir d'un nouvel outil de transfert eSIM. Il permettra de simplifier à l'avenir les changements de mobile s'appuyant sur la SIM dématérialisée.

Sous l’impulsion d’Apple, qui a totalement fait disparaître les cartes SIM traditionnelles de ses iPhone 14 aux États-Unis, le marché du smartphone s’oriente de plus en plus vers des modèles entièrement eSIM. Pour accompagner cette transition et simplifier la vie aux utilisateurs lors d’un changement d’appareil, Google a annoncé le déploiement prochain d’un outil de transfert eSIM pour Android.

Comme le précise Android Police, cette fonctionnalité vise à fluidifier l’expérience avant la disparition, désormais inévitable, des cartes SIM physiques. Et, effectivement, ce nouvel outil s’avère pertinent tant le transfert eSIM est parfois laborieux… y compris sur certains smartphones récents et haut de gamme.

Google a l’œuvre pour simplifier les transferts eSIM sur Android

Un transfert eSIM d’un Galaxy S22 vers un Galaxy S23 nécessite ainsi de désenregistrer dans un premier temps le profil eSIM sur l’ancien appareil, avant de le réactiver sur le nouveau. Dans certains cas, l’assistance de l’opérateur mobile est même requise pour achever ce processus. C’est ce procédé rébarbatif que Google compte bien révoquer avec son nouvel outil, dont le lancement devrait intervenir un peu plus tard cette année. On ignore toutefois quand, précisément, Google sera en mesure de le déployer à grande échelle.

Quoiqu’il en soit, et comme le souligne Android Police, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute à d’autres expérimentations, relatives à l’eSIM, actuellement en cours sur les bêtas d’Android. Sur les dernières bêtas QPR2, l’outil de transfert eSIM annoncé cette semaine avait par exemple été aperçu en compagnie d’une autre fonction permettant cette fois de convertir une carte SIM physique en format eSIM. Il ne serait donc pas surprenant que Google ait des choses à nous dire à ce propos dans les prochaines semaines.

