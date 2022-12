Frandroid a besoin de votre avis et souhaite mieux vous connaître

Afin de mieux connaître nos lecteurs et lectrices et correspondre au mieux à vos attentes, Frandroid mène l'enquête. Merci à celles et ceux qui prendront le temps de répondre à ce questionnaire.

Notre volonté, à la rédaction de Frandroid, est de vous proposer un média de référence sur les nouvelles technologies et de vous apporter une information de qualité, des tests, des guides d’achat et des bons plans pour vous accompagner dans vos choix et vos achats. Régulièrement, nous nous demandons comment répondre à toutes les attentes de notre lectorat et faisons évoluer notre ligne éditoriale et notre site en conséquence. Toujours dans le but de nous rapprocher le plus de ce que vous pouvez attendre de nous.

Connaître notre audience n’est pas chose aisée. S’il nous arrive de discuter avec certains et certaines d’entre vous sur les réseaux sociaux, lors de nos lives sur Twitch ou dans les espaces commentaires de Frandroid.com et de YouTube, il reste une majorité silencieuse que nous ne pouvons qu’appréhender qu’au travers de certains chiffres d’audience. C’est insuffisant pour bien vous cerner.

Aussi, afin de mieux vous connaître et répondre au maximum de vos attentes, nous lançons une grande enquête de satisfaction à laquelle vous pouvez participer au travers de ce questionnaire. Y répondre ne prendra que quelques minutes de votre temps, mais vos réponses nous seront d’une grande utilité pour rendre Frandroid encore meilleur, que ce soit sur notre production éditoriale ou nos offres publicitaires. Merci à toutes et à tous pour ce temps précieux que vous nous accordez !

