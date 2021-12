FrandroidOffreMoi une barre de son Samsung pour faire comme au cinéma

C'est une barre de son Samsung que nous proposons de gagner en ce jeudi 9 décembre dans le cadre de notre concours #FrandroidOffreMoi. On vous met même le caisson de basse en bonus.

Quel cadeau le concours #FrandroidOffreMoi vous fait-il gagner aujourd’hui ? Notre calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux se poursuit. Ouvrons la case numéro 9 pour voir le joli lot qui s’y cache : une barre de son Samsung et son caisson de basse.

Jour 9 : une barre de son Samsung Q-Series HW-Q600A et le caisson de basse

Rendu audio en 3.1, son surround avec compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, Bluetooth multipoint… La barre de son Samsung Q-Series HW-Q600A ne manque pas de qualité pour booster les contenus visionnés sur votre téléviseur avec une qualité audio soignée et immersive. Ça ne s’arrête pas là puisque nous vous faisons aussi gagner le caisson de basse qui va avec pour ne faire aucun compromis.

Avec un design sobre et une longueur de moins d’un mètre, cette barre de son pourra s’intégrer dans tous les types de décor pour faire de votre salon un petit cinéma.

Comment gagner cette barre de son Samsung (avec le caisson de basse) ?

Sur Twitter

Pour participer au concours sur Twitter, il faut publier un tweet avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et en indiquant si vous préférez Netflix, Prime Video ou Disney+. Retweetez et likez notre post et suivez les comptes de Frandroid et de Samsung FR.

CONCOURS JOUR 9 🎁 Gagnez une barre de son Q-Series HW-Q600A + un caisson de basse Samsung 🎶 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + Team Netflix OU Prime Video OU Disney+ ?

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @SamsungFR TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/YFtV1MGv1e — Frandroid (@Frandroid) December 9, 2021

Sur Instagram

Si vous tentez votre chance sur Instagram, mentionnez une personne avec qui voudriez passer une soirée film comme au cinéma, likez notre post et abonnez vous aux comptes de Frandroid et Samsung France.

Sur Facebook

Sur Facebook, il faut nous dire qui vous inviteriez pour une soirée cinéma à la maison.

Le 27 décembre prochain aura lieu le tirage au sort.

