Pour le troisième thème du concours photo Photo Fighter by Asus, nous vous demandons de faire de la géométrie. Et plus précisément, de la géométrie urbaine. Voici tout ce qu’il faut savoir pour tenter de remporter un Zenfone 6.

Le second thème du concours photo Photo Fighter by Asus a été clôturé mercredi 9 octobre dernier avec plus de 200 photos partagées sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le thème était « Explosion de couleurs ». Nous vous avions alors demandé de créer des clichés riches en couleurs.

Les participations ont été nombreuses, avec plus de 200 photos soumises, que l’on peut retrouver sur Instagram et Twitter avec le hashtag #PhotoFighterbyAsus. Cette fois-ci le gagnant de ce thème est Zitoblog, avec le post Instagram suivant :

Nous avons apprécié sa créativité, ses très nombreuses couleurs et le fait qu’il y ait un certain travail sur le cadre. En somme, à la fois une belle photo et un cliché qui respecte le thème ! Voici également les trois autres photos que nous avons retenues dans notre sélection finale, réalisées par Fabien Hardy, Julien Marcel et Stephane Lecointre.

Troisième thème : Géométrie Urbaine

Après le thème Upside Down et Explosion de couleurs, le troisième thème du concours est Géométrie Urbaine. Ici, ce ne sont plus les couleurs que nous recherchons, mais des formes, des symétries, des figures que l’on peut trouver dans les villes. Il faut donc jouer avec les perspectives pour transformer les fenêtres d’un immeuble en une multitude de losanges, de jouer avec les reflets d’un gratte-ciel pour faire apparaître un damier ou trouver la symétrie parfaite entre deux bâtiments.

Voici les règles pour participer et tenter de remporter l’un des deux derniers Asus Zenfone 6 mis en jeu :

Les photos proposées doivent être prises par un smartphone (qu’importe la marque) et datées de 2019 .

(qu’importe la marque) et . Les retouches légères sont autorisées, tant qu’elles ne dénaturent pas la photo.

Pour soumettre une photo, il faut impérativement qu’elle soit publiée sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #PhotoFighterbyAsus . Pour que nous puissions la voir, votre compte doit également être public.

. Pour que nous puissions la voir, votre compte doit également être public. Si vous souhaitez vous assurer que nous avons bien reçu la photo, vous pouvez remplir ce formulaire avec votre publication Twitter ou Instagram.

Le concours prend fin le mercredi 23 octobre à 23h59. Le gagnant sera dévoilé durant les jours suivants.

Le règlement complet du concours est disponible à cette adresse.

Pour rappel, le gagnant de chaque thème est déterminé par des membres d’Humanoid et d’Asus. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations dans notre page dédiée, qui comprend les thèmes des concours, les précédents gagnants et les modalités de participations.