Vous avez été nombreux à nous partager vos réalisations pour le premier thème du concours Photo Fighter by Asus. Découvrez le premier gagnant, ainsi que le deuxième thème pour tenter de remporter de nouveau un Asus Zenfone 6.

Pour la première partie du concours Photo Fighter by Asus, nous avions demandé aux participants de proposer une photo sur le thème « Upside Down ». Le but était de proposer une photo qui brouillait les perspectives, qui pouvait se lire aussi bien à l’endroit qu’à l’envers, bref, qui demandait de faire preuve de créativité dans la composition.

Avec plus d’une centaine de photos soumises pour ce premier thème (elles peuvent être consultées en faisant une recherche sur le hashtag #photofighterbyasus sur Instagram et Twitter), les participations ont été nombreuses et de très grandes qualités. Le gagnant de ce premier thème est Tao Photography avec cette photo, publiée sur Instagram.

C’est une photo littéralement renversante. Le sujet et son ombre se confondent. Au premier coup d’œil, on ne sait pas où est le ciel et où se trouve son reflet. Même le gravier de la plage, qui est placé au premier plan, brouille la perspective. À cela s’ajoute un traitement des couleurs très réussi. Voici également les trois autres photos que nous avons retenues dans notre sélection finale, réalisées par Guylaine Dronne, lespoupis et David Carfantan Photography.

Deuxième thème : Explosion de couleurs

Après l’Upside Down, nous vous demandons de nous titiller un peu la rétine. Pour ce second sujet, il faudra célébrer la couleur, celle que l’on peut trouver dans la nature, mais aussi dans les milieux urbains. Que ce soit avec les couleurs automnales de la végétation en cette saison, ou bien les villages aux maisons colorées, il est très facile de prendre des photos colorées tellement les occasions sont nombreuses. Ouvrez l’oeil sur ce qui vous entoure et tentez votre chance pour ce nouveau concours en nous proposant une photo colorée, qui peut être originale et abstraite ou bien plus classique, mais techniquement réussie.

Voici les règles pour participer et tenter de remporter l’un des trois autres Asus Zenfone 6 mis en jeu :

Les photos proposées doivent être prises par un smartphone (qu’importe la marque) et datées de 2019 .

(qu’importe la marque) et . Les retouches légères sont autorisées , tant qu’elles ne dénaturent pas la photo.

, tant qu’elles ne dénaturent pas la photo. Pour soumettre une photo, il faut impérativement qu’elle soit publiée sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #PhotoFighterbyAsus . Pour que nous puissions la voir, votre compte doit également être public.

avec le hashtag . Pour que nous puissions la voir, votre compte doit également être public. Si vous souhaitez vous assurer que nous avons bien reçu la photo, vous pouvez remplir ce formulaire avec votre publication Twitter ou Instagram.

Le concours prend fin le mercredi 9 octobre à 23h59 . Le gagnant sera dévoilé durant les jours suivants.

. Le gagnant sera dévoilé durant les jours suivants. Le règlement complet du concours est disponible à cette adresse.

Pour rappel, le gagnant de chaque thème est déterminé par des membres d’Humanoid et d’Asus. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations dans notre page dédiée, qui comprend les thèmes des concours, les précédents gagnants et les modalités de participations.

