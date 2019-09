Article sponsorisé par Asus

Du 13 septembre au 8 novembre, Asus vous propose de participer au Photo Fighter by Asus. Un concours photo en quatre temps, pour quatre thèmes différents. Avec, à la clé, quatre ZenFone 6 à gagner.

Que vous soyez un photographe débutant, amateur ou confirmé, venez participer au concours photo Photo Fighter by Asus qui débute aujourd’hui et qui se terminera le 6 novembre prochain.

Un concours ouvert à tous les photographes utilisant un smartphone

Le principe du concours Photo Fighter by Asus est très simple : toutes les deux semaines, un thème sera mis en ligne. Il comprendra des contraintes photographiques de composition, de couleurs ou de forme. Nous vous invitons alors à prendre une photo répondant au thème avec votre smartphone et à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PhotoFighterByAsus. À l’issue des deux semaines, un jury composé de membres issus d’Asus et d’Humanoid élira la plus belle photo.

Les thèmes du concours Photo Fighter sont tous inspirés des performances du ZenFone 6. Le nouveau smartphone haut de gamme d’Asus possède en effet un capteur photo rotatif permettant de prendre des photos sous des angles inattendus, mais aussi des clichés très réussis aux couleurs fidèles. Pour autant, le concours est ouvert à tous les propriétaires de smartphones, quel que soit la marque ou le système d’exploitation.

Résumons. Pour ce concours photo, les contraintes générales sont les suivantes :

Les photos doivent obligatoirement provenir d’un smartphone (quel que soit sa marque ou son système d’exploitation) et être prises en 2019. Nous nous réservons le droit de vous demander de nous envoyer la photo originale pour nous en assurer.

Les gagnants, jugés par les membres d’Humanoid et d’Asus, seront annoncés ensuite toutes les deux semaines. Le gagnant de chaque thème remportera un Asus ZenFone 6.

Le règlement complet du concours est disponible à cette adresse.

Le premier thème du concours Photo Fighter : « Upside Down »

Le premier thème est par ailleurs lancé aujourd’hui. Il a pour titre « Upside Down », ou « à l’endroit, à l’envers ». Ce que l’on demande aux participants est de prendre une photo « à l’envers », avec le capteur renversé, complètement ou partiellement. Les propriétaires d’un ZenFone 6 seront légèrement avantagés pour ce thème, grâce à son appareil photo rotatif, mais il est tout à fait possible de réaliser de beaux clichés avec un autre smartphone en se contorsionnant un peu.

Ce premier thème est avant tout un thème de composition. Jouez avec les perspectives et la gravité, avec le ciel en bas et la terre en haut, par exemple. Nous serons moins exigeants sur la technique que sur la créativité de la photographie finale.

Quelques rappels des règles pour ce concours et cette thématique :

Il est possible de retoucher légèrement la photo (recadrage, couleurs, lumière), mais non d’ajouter des éléments dans la photo

(quelle que soit sa marque ou son système d’exploitation) et être . Les photos doivent être publiées sur Twitter ou sur Instagram et être accompagnées du hashtag #PhotoFighterByAsus . Nous ferons des recherches sur les réseaux sociaux mais vous pouvez nous envoyer le(s) lien(s) de votre publication sur ce formulaire.

. Nous ferons des recherches sur les réseaux sociaux mais vous pouvez nous envoyer le(s) lien(s) de votre publication sur ce formulaire. Le concours sera clôturé le mercredi 25 septembre, à minuit.

Pour participer à ce concours, rien plus simple. Prenez une photo avec votre smartphone et publiez-là sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #PhotoFighterByAsus. Le vainqueur du premier thème sera annoncé le 27 septembre prochain, lors de l’annonce du second thème.

