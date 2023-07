Découvrez Flashback, la nouvelle émission spéciale rétro de Frandroid sur Twitch

Frandroid vous propose un nouveau programme hebdomadaire sur sa chaine Twitch qui se consacrera au Rétro et les sujets ne manquent pas : Tech, Jeux vidéo, téléphonie, informatique, etc. Une émission qui prendra l'antenne tous les mardis à partir de 17h.

Avis aux amateurs et amatrices de vieilleries et à celles et ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur les origines de leurs appareils ou sur l’histoire de telle ou telle marque tech ! Frandroid lance un nouveau rendez-vous sur sa chaine Twitch et ça s’appelle Flashback. Cette nouvelle émission hebdomadaire fait appel aux plus nostalgiques comme aux plus curieux d’entre vous pour vous rappeler les meilleurs (et les pires ?) souvenirs du monde de la tech, de l’informatique, des appareils mobiles et du jeu vidéo.

Flashback se veut aussi être une émission participative en compagnie du tchat afin que vous puissiez aussi faire part de vos souvenirs en fonction des sujets. On a hâte de vous y voir nombreux et nombreuses.

Ce nouveau rendez-vous vient s’ajouter aux autres formats Twitch de Frandroid comme les matinales tech, Unlock et les live Bons Plans.

Rendez-vous tous les mardis à partir de 17h

Guillaume et ses invités ponctuels vous donnent rendez-vous chaque semaine sur la chaine Twitch de Frandroid pour Flashback tous les mardis dès 17 heures. Le prochain numéro portera sur l’histoire des GPU : de 3DFX à Nvidia et AMD.

