Apple HomePod : à vous la cuisine avec plusieurs minuteurs

Avec le déploiement de la mise à jour iOS 14.7, Apple lance également un nouveau firmware pour ses enceintes connectées HomePod. Vous allez enfin pouvoir demander à Siri de programmer plusieurs minuteurs en même temps ou bien gérer votre chronomètre depuis l'app Maison directement.

La mise à jour iOS 14.7 a commencé à être déployée cette semaine pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Si elle ne prône aucune révolution, elle s’accompagne néanmoins d’un apport de taille pour les propriétaires d’HomePod mini et HomePod.

Une fonction déjà présente sur les Google Home et Amazon Echo

Désormais, comme sur les appareils Google Home et Amazon Echo, il va être enfin possible de demander à Siri de lancer plusieurs minuteurs en même temps. Une fonction bienvenue notamment si vous cuisinez et que vous devez démarrer plusieurs cuissons en simultané.

Il suffira de dire « Dis Siri, lance un minuteur de X minutes », puis de répéter la consigne pour qu’un autre chronomètre se lance. Vous serez ensuite alerté de manière sonore dès la fin du temps d’attente. Tout se gère depuis l’app Maison. Cette mise à jour dérivée aussi de tvOS 14.7 améliore également les performances globales et la stabilité des appareils, après notamment des dysfonctionnements et des morts subites d’HomePod enregistrés avec iOS 14.6.

A noter que la nouvelle version vous permet aussi de lancer un minuteur directement depuis l’application Maison en allant sur l’accessoire concerné. Vous pourrez nommer votre minuteur et définir le temps. En revanche, bien que l’appellation sur l’app soit « Minuteurs » au pluriel, nous n’avons pas réussi à en programmer plusieurs.

Vous pouvez lancer le minuteur depuis l'application Maison d'Apple sur le HomePod // Source : Frandroid

Comment mettre à jour le HomePod ?

Faites tout d’abord la mise à jour iOS 14.7 de votre iPhone ou iPad ;

Allez dans l’application Maison ;

; Tapez sur l’icône représentant une maison en haut à gauche ;

Choisissez Réglages de Maison et descendez jusqu’à Mise à jour logicielle ;