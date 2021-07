HomePod : certains modèles frappés de mort subite depuis l’arrivée d’iOS 14.6

Votre HomePod premier du nom ne fonctionne plus ou donne des signes de faiblesse ? C'est peut-être à cause d'iOS 14.6. La dernière version du système aurait un effet néfaste sur l'enceinte connectée originale d'Apple.

La dernière mise à jour d’iOS (14,6) ne fait pas nécessairement très bon ménage avec l’HomePod original. Officiellement abandonnée il y a quelques mois, au profit du HomePod Mini, la première enceinte connectée d’Apple semble victime de pannes importantes, synonymes dans certains cas de mort subite.

Rapporté par de nombreux utilisateurs outre-Atlantique, le problème concernerait uniquement le modèle original (qui n’est plus en vente sur le catalogue d’Apple). Il apparaîtrait en outre principalement lorsque iOS 14.6 est installé et lorsque le ou les HomePod sont appairés à une Apple TV, lit-on du site spécialisé 9to5Mac, qui nous détaille les cas d’utilisateurs malheureux.

On apprend enfin que des problèmes de surchauffe seraient aussi d’actualité avec la bêta 15 du logiciel voué aux HomePod.

Quand les HomePod tombent comme des mouches

« J’ai deux Homepods : le premier a 18 mois, l’autre deux mois. Les deux étaient couplés en stéréo et fonctionnaient sous iOS 14.6 et le plus ancien est soudainement mort. Le support Apple ne m’a pas aidé car je suis en fin de garantie depuis six mois. On m’a dit de simplement en acheter un nouveau », témoigne un lecteur du site. Des récits semblables sont aussi fréquents sur Reddit.

Sur le forum américain, un autre utilisateur rapporte par exemple que sur son imposant parc de 19 HomePod disséminés dans les différentes pièces de son foyer, sept se sont arrêtés de fonctionner : ils étaient équipés pour certains d’iOS 14.6, pour d’autres de la bêta 15. Et là aussi, plusieurs d’entre eux étaient appairés à une Apple TV.

Apple n’a pas encore reconnu ce bug

« J’ai un total de 19 HomePods à la maison. Six d’entre eux sont sur la Beta [15] et les autres sur iOS 14.6. À ce jour, sept ne fonctionnent plus. Parmi eux, quatre sont sur la version bêta et trois sur la version 14.6. J’utilise mes HomePods normalement et j’écoute de la musique de temps en temps mais pas très fort, en moyenne à 20 % du volume environ. Tous ceux équipés de la version bêta sont connectés comme haut-parleurs par défaut sur l’Apple TV », précise-t-il.

Comme le souligne 9to5Mac, Apple n’a pas encore officiellement reconnu ce bug. Il pourrait simplement s’agir d’un problème en lien avec l’appairage à une Apple TV (sous tvOS 14.6 là aussi), qui semble être le principal dénominateur commun entre ces différents cas. Pour rappel, la réparation d’un HomePod hors garantie coûte toujours un peu plus de 300 euros en France. Dans le cadre d’un contrat Apple Care+, on passe alors à une franchise de 29 euros à régler.