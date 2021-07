iOS 14.7 est disponible : vous allez enfin savoir si l’air est bon autour de vous

L'une des dernières versions d'iOS 14 avant le grand saut vers iOS 15, iOS 14.7 est là. Outre l'habituelle correction de bugs, quelques nouveautés s'invitent sur l'iPhone avec cette nouvelle mise à jour. Elles ne sont pas légion, mais s'avèrent très utilesL pour certains.

Alors qu’iOS 15 se prépare tranquillement chez Apple au fil des différentes bêtas, iOS 14 continue de peaufiner l’iPhone. Après iOS 14.6 en mai dernier, Apple a déployé cette semaine une nouvelle version de son système : iOS 14.7. Cette nouvelle mise à jour mineure n’apporte pas de grosses fonctionnalités. Elle ajoute néanmoins quelques nouveautés intéressantes.

La principale concerne les utilisateurs de la nouvelle batterie externe MagSafe pour iPhone 12, lancée par Apple la semaine dernière. iOS 14.7 offre en effet la prise en charge de ce nouvel accessoire. Son installation est donc plus que recommandée pour en tirer pleinement parti.

L’app Météo s’enrichit

Dans les bagages d’iOS 14.7 on trouve aussi la possibilité de gérer en simultanée plusieurs minuteries sur les HomePod depuis l’application Maison ou encore l’arrivée de la qualité de l’air dans l’app Météo pour la France et d’autres pays.

Il faut pour cela aller jeter un oeil sous les prévisions du jour et une barre en couleurs dégradées apparaît avec un curseur. Les informations sont fournies par BreezoMeter pour toute la France, grandes villes et plus petites communes. En revanche, à la différence de l’Amérique du Nord, vous n’aurez pas de données plus détaillées pour le moment.

A noter que d’autres informations plus condensées apparaissent aussi dans l’application Plans en bas à droite avec un indice de l’air identifié par une couleur sous la température et la météo en cours.

Apple annonce aussi l’arrivée avec iOS 14.7 d’une nouvelle fonction liée au support de l’Apple Card Family (introduit avec iOS 14.6). Pour faire court, elle permet aux utilisateurs américains (l’Apple Card n’est pas disponible en France) de combiner les limites de crédit et de partager un compte avec un utilisateur d’Apple Card existant, résume 9to5Mac.

Notez qu’Apple aurait également pour projet de permettre les paiements à crédit avec son service Apple Pay Later. Une éventualité qui fait actuellement l’objet de tractations entre Apple et son partenaire, la banque d’affaires new-yorkaise Goldman Sachs.

Enfin, sur l’application Podcasts, la bibliothèque permet désormais aux utilisateurs de faire apparaître sur l’interface toutes les émissions… ou seulement celles qui sont suivies. Une manière efficace de retrouver rapidement le contenu qui nous intéresse le plus. Pour rappel, cette nouveauté arrive sur Podcasts après l’introduction avec iOS 14.5 d’une nouvelle interface pour l’application, puis la possibilité de s’abonner (de manière payante) à des chaînes ou des émissions avec iOS 14.6.

Quels sont les appareils compatibles ?

iOS 14.7 est disponible sur une grande variété d’iPhone, de l’iPhone 6s aux derniers iPhone 11.

Voici la liste complète :

Voici aussi la liste des iPad profitant d’iOS 14.7 :

iPad Pro 11 et 12,9 pouces (1re génération et modèles suivants)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (5ᵉ génération et suivants)

iPad mini (4ᵉ génération et modèles suivants)

iPad Air (2ᵉ génération et modèles suivants)

Comment installer iOS 14.7 et iPadOS 14.7 ?

Avant de vous lancer dans la mise à jour, vous devez tout d’abord vérifier que votre iPhone fait partie de la liste des appareils compatibles et que vous avez suffisamment de batterie. Il est préférable d’être connecté en Wi-Fi (si possible rapide) pour que l’opération se déroule rapidement.

Si vous avez activé les mises à jour automatiques, tout se fera sans que vous ne vous en aperceviez. Si la mise à jour ne s’est pas encore installée, vous pouvez aussi aller la déclencher manuellement.