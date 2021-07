Batterie externe MagSafe pour iPhone : voici les derniers détails techniques

Nous avons pu avoir quelques détails techniques supplémentaires concernant la batterie MagSafe d'Apple. Elle peut charger des AirPods.

La semaine dernière, contre toute attente, Apple a annoncé une batterie externe MagSafe. Elle peut se coller derrière l’iPhone 12 pour le charger sans fil. Elle fait également office de chargeur rapide pour iPhone. Les derniers détails la concernant nous proviennent des documents liés à sa certification, quelques jours avant sa commercialisation officielle.

Lors de son annonce, il nous manquait quelques détails importants concernant ce nouveau produit. Ce n’est pas sa capacité, seulement 11,13 Wh (1 460 mAh), mais plutôt sa compatibilité. Grâce à un document de la FCC (Federal Communications Commission), le bureau en charge des certifications aux US, on apprend que la charge sans fil ne sera pas si rapide : seulement 5 Watts, la batterie ne bénéficie donc pas de la charge rapide sans fil d’Apple. Une fois branchée, en mode chargeur, on peut néanmoins profiter d’une puissance maximale de 15 Watts. Cela ne fonctionne qu’avec les iPhone 12, cette charge relativement rapide sans fil est liée à la technologie MagSafe.

On apprend également que cette petite batterie peut également charger des AirPods 2 et Pro sans fil à 1 Watts. Nous n’avions pas encore cette information, cela va rassurer les futurs acheteurs qui ont tout de même déboursé 109 euros pour cette batterie.

One more thing to add. I have been asked if it wirelessly charges AirPods. Answer appears to be yes. pic.twitter.com/2WCcKSOlbI

— Steven Russell (@stevenrussell) July 19, 2021