Trouver une borne de recharge sera encore plus facile pour les propriétaires de Volvo

Volvo annonce l'intégration de la plateforme Plugsurfing directement dans son application dédiée. De quoi faciliter la vie aux propriétaires.

Aujourd’hui, le nombre de bornes de recharge est en constante augmentation en France, alors qu’elles sont plus de 50 000 réparties sur tout le territoire. Si la plupart affichent une puissance sous la barre des 22 kW, il en existe néanmoins de toutes sortes, certaines dépassant les 150 kW. Il est donc à l’heure actuelle de plus en plus facile de trouver un lieu où recharger son véhicule, en fonction de ses besoins.

Cependant, il n’est pas toujours aisé de tomber sur une borne qui fonctionne, alors que 85 % des utilisateurs de voitures électriques ont déjà été confrontés à une panne. Sans parler des problèmes de comptabilité et le nombre d’opérateurs différents. Bref, brancher son véhicule peut parfois tourner au casse-tête, surtout lorsque l’on ne possède pas d’application sur notre smartphone pour nous aider à trouver une station adaptée.

Une application plus complète

Afin d’aider les usagers et de leur faciliter la vie, Volvo a décidé d’agir en lançant une toute nouvelle fonctionnalité sur son application dédiée, Volvo Cars. D’abord lancée en Suisse ainsi qu’en Italie, celle-ci sera ensuite déployée dans la grande majorité des marchés européens de la marque suédoise, dont la France, comme le précise le communiqué récemment publié.

Celle-ci prendra la forme d’une intégration de la plateforme Plugsurfing, un opérateur de solutions de recharge avec lequel Volvo collabore depuis quelques années déjà. Cette nouvelle fonctionnalité permettra alors aux conducteurs de modèles électriques et hybrides rechargeables d’accéder à plus de 270 000 bornes réparties dans toute l’Europe. Et ce, en quelques clics seulement, depuis un smartphone.

Une centralisation très pratique

Avec cette mise à jour, il ne sera donc plus nécessaire de devoir télécharger plusieurs applications pour trouver une borne de recharge. Tout sera donc centralisé au sein d’une seule et même interface. Le but ? Offrir une expérience de recharge plus sereine et connectée, et ainsi faciliter l’accès aux bornes. Les conducteurs pourront également suivre en temps réel l’avancement de la charge et pourront toujours profiter de toutes les autres fonctionnalités de l’application.

Alors que Volvo souhaite devenir une marque 100 % électrique d’ici à 2030, elle multiplie les initiatives pour faciliter la vie des possesseurs de modèles branchés. Parmi elles, la mise en place de tarifs préférentiels en Europe sur le réseau de charge rapide Ionity.

