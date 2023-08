Bouygues Telecom innove avec un forfait mobile évolutif à destination des plus jeunes

Comment accompagner son enfant lors de ses débuts avec un smartphone ? Une question que beaucoup de parents ont dû se poser, et à laquelle Bouygues Telecom apporte une réponse en cette rentrée avec un tout nouveau forfait taillé pour les plus jeunes.

Selon une étude menée en 2020 par Médiamétrie pour le compte de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) et de l’OPEN (Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique), les enfants français reçoivent leur premier smartphone à neuf ans et neuf mois. Toujours selon cette étude, près de 65 % des jeunes de 11 à 14 ans possèdent leur propre smartphone, bien souvent à l’initiative de leurs parents.

Quelle que soit la raison invoquée (responsabiliser son enfant, l’occuper, pouvoir communiquer facilement avec lui), offrir un smartphone à sa progéniture est désormais un acte on ne peut plus commun. Ce qui n’empêche toutefois pas de prendre quelques précautions pour guider son enfant durant ses premiers mois d’utilisation.

C’est dans cette optique que Bouygues Telecom vient de dévoiler un tout nouveau forfait. Un forfait bloqué, proposé à petit prix, et qui évolue en fonction des besoins et usages de l’enfant, le tout, sous la surveillance des parents.

Le forfait évolutif Bouygues Telecom en bref :

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

1 à 20 Go de data utilisable en France métropolitaine et dans l’UE, les DOM et Andorre ;

forfait bloqué avec engagement d’un an ;

tarif unique à 8,99 euros par mois ou 6,99 euros pour les clients Bbox.

Un système de palier progressif pour gagner en autonomie

Au cœur de ce forfait pensé par Bouygues Telecom pour initier les plus jeunes à la téléphonie mobile et au numérique se trouve un système de paliers, trois au total, qui lui permettent de gagner en autonomie au fil des mois :

à la souscription : le forfait propose 2 heures d’appels ainsi que des SMS et MMS illimités en France, et un forfait data de 1 Go ;

le forfait propose 2 heures d’appels ainsi que des SMS et MMS illimités en France, et un forfait data de 1 Go ; au bout de six mois : les appels deviennent illimités et l’enveloppe de data passe de son côté à 10 Go ;

les appels deviennent illimités et l’enveloppe de data passe de son côté à 10 Go ; après un an : le forfait atteint sa forme finale et propose appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine, tandis que l’enveloppe de data augmente jusqu’à 20 Go.

Bien évidemment, cette évolution se fait entièrement sous votre contrôle. C’est vous qui décidez de tout et si vous souhaitez attendre plus de six mois ou un an pour changer de palier, ce n’est pas un problème. Il faut toutefois savoir que le passage à un palier supérieur est irréversible.

Une facture maitrisée en toute circonstance

Le risque lorsque l’on confie un smartphone, et un abonnement mobile à un ado, c’est de se retrouver avec des surprises, souvent mauvaises, au moment de régler la facture. Entre les microtransactions sur les jeux mobiles et les dépassements de forfaits, les risques de faire enfler l’addition sont nombreux. Avec ce forfait, les désagréments de ce genre sont impossibles.

Pour commencer, ce forfait est un forfait bloqué. Comprenez par là qu’une fois le quota d’heures de communication ou l’enveloppe de data épuisée, le forfait se bloque. Aucune chance donc d’accumuler les euros de hors forfaits.

Ensuite, il s’agit d’un forfait doté d’un tarif fixe et unique. Le prix n’évoluera pas au fil de la souscription, que ce soit lors du changement de palier ou au bout d’une certaine durée. Bouygues Telecom vous propose ce forfait à 8,99 euros par mois (6,99 euros pour les clients Bbox) et vous paierez cette somme chaque mois tant que durera votre souscription.

Un forfait qui reste sous votre contrôle en permanence

Si ce forfait a pour vocation d’être utilisé par votre enfant au quotidien, c’est tout de même vous qui restez aux commandes. Depuis votre compte client, vous pouvez très simplement :

suivre en temps réel la consommation (communication et data) de votre enfant, et consulter vos factures ;

conduire les changements de palier ;

activer ou désactiver l’option de contrôle parental (pour limiter l’accès à certains sites, voire des apps pour la version premium) ;

Le compte client permet aussi d’accéder à une option de blocage. Activée par défaut, elle empêche votre enfant d’accéder aux communications depuis l’étranger, même si cela est prévu par le forfait. Il est toutefois possible de lever ce blocage si vous partez en voyage à l’étranger, ou en cas de voyage scolaire par exemple.

Une sélection de smartphones au meilleur prix

Parce qu’un forfait mobile sans mobile ne sert pas à grand-chose, Bouygues Telecom vous propose une sélection de smartphones pour accompagner son forfait évolutif. À la manière d’une offre classique de l’opérateur, la souscription à ce forfait vous permet d’obtenir des ristournes sur de nombreux modèles issus des catalogues des plus grands constructeurs.

Vous pouvez ainsi découvrir de nombreux téléphones à un euro, comme le Xiaomi Redmi Note 12, le Samsung Galaxy A04s ou encore le Honor 70 Lite. Des modèles plus onéreux vous sont aussi proposés, et c’est à vous de décider quel budget allouer au premier smartphone de votre rejeton.

Petit plus non négligeable, ce forfait évolutif bénéficie de quelques avantages liés à l’utilisation du smartphone. Entre autres, vous pouvez bénéficier du prêt (gratuit) d’un terminal en cas de vol ou de panne, et d’une réduction de 30 % sur les frais de réparation chez WeFix.